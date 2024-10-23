Tuyển Quản Lý Vận Hành thu nhập Trên 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Vũ Phạm Hàm - Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 18 Triệu

- Công ty CP TM và DV CPN Tân Sơn Nhất ngành nghề hoạt động là bưu chính: Nhận và giao phát thư từ, hàng hoá cho khách hàng trong nước và quốc tế.

- Quản lý hàng hoá thực hiện các công việc như:

Quản lý điều hành đội ngũ nhân sự Hàng hóa, Lái xe. Chịu trách nhiệm trước Công ty về việc khai thác vận hành quản lý hàng đi, hàng về. Đào tạo nghiệp vụ, hướng dẫn nhân viên cách thức đóng gói, nhận hàng, phát hàng, gửi hàng. Phân công điều phối nhân sự thực hiện nhiệm vụ lấy hàng, gửi hàng qua nhà cung cấp. Kiểm soát theo dõi hành trình xe trên phần mềm định vị... Kiểm soát chi phí gửi hàng (xăng dầu, công tơ mét, kiểm định xe, sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô...) Kiểm tra lưu trữ hàng tồn kho, hàng phân bổ lưu kho. Tìm kiếm và làm việc nhà cung cấp. Tổ chức, tham gia các cuộc họp phòng, nội bộ Công ty. Báo cáo công việc đến Ban Lãnh đạo Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ: 25 đến 45

- Thạo tin học văn phòng

- Khả năng giao tiếp tốt

- Khả năng tư duy tốt, sắp xếp, tổ chức công việc khoa học...

- Sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý hàng hoá, biết lái xe bằng B2 là một lợi thế.

Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (18 triệu +++)

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, đoàn kết, cơ hội thăng tiến cao. - Mức lương phù hợp theo năng lực của ứng viên

- Lộ trình thăng tiến, chế độ thâm niên theo từng năm

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Thăm quan nghỉ mát theo chế độ Công ty

- Nghỉ lễ, nghỉ phép năm, nghỉ tết theo Quy định Nhà nước

- Làm việc trong môi trường thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

