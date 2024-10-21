Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Thép Cường Phát DST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Điểm CN Phú Thịnh - Phường Phú Thịnh, Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất tại xưởng tôn, đảm bảo sản xuất đạt năng suất, chất lượng theo kế hoạch. Phân công, giám sát công việc cho nhân viên trong xưởng, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Quản lý, kiểm soát nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị trong xưởng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc 2 năm ở các vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về cơ khí, sản xuất, quản lý sản xuất. Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc. Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt. Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Thép Cường Phát DST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10- 15 Triệu , thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Lương tháng 13 và thưởng các ngày lễ 30/4, 2/9 , tết dương lịch... Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thép Cường Phát DST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.