Tuyển Quản Lý Xưởng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Thung Mộ, xã Yên Bình, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý, điều hành nhân sự tại xưởng sơn

- Kiểm soát sử dụng vật tư, định mức sử dụng vật tư khi đưa vào sử dụng.

- Kiểm soát sử dụng thiết bị, công cụ trong phân xưởng.

- Nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức triển khai sản xuất theo ngày, tuần, tháng. Kiểm soát và chịu trách nhiệm về tiến độ xuất hàng.

- Kiểm soát chi phí sản xuất.

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn.

- Quản lý máy móc tại xưởng sản xuất, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện báo cáo công việc và đề xuất, kiến nghị với Ban Giám Đốc về các công việc ở xưởng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật, Máy móc.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm Tổ trưởng/Quản đốc xưởng sơn/Quản lý xưởng sơn.

- Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành hóa chất, biết kỹ thuật về sơn

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc.

Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến

Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập.

Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

