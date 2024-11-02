Tuyển Công nghệ Thông tin IZISolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin IZISolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

IZISolution
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
IZISolution

Công nghệ Thông tin

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại IZISolution

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa Hoàng Ngọc, số 4, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đề xuất, lập kế hoạch triển khai các dự án được phân công, bao gồm: phạm vi công việc, yêu cầu dự án, mức độ ưu tiên của dự án, phân tích các yêu cầu đầu tư cho dự án... Phân tích yêu cầu của khách hàng, lên kế hoạch triển khai dự án, quản lý tiến độ và nguồn lực. Lập kế hoạch, tổ chức và điều phối các hoạt động của nhóm phát triển phần mềm. Theo dõi, kiểm soát và đánh giá tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng và ngân sách. Giao tiếp, phối hợp với các bên liên quan trong dự án (khách hàng, đội ngũ kỹ thuật, quản lý dự án). Quản lý, đánh giá chất lượng công việc của các thành viên trong dự án. Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.
Đề xuất, lập kế hoạch triển khai các dự án được phân công, bao gồm: phạm vi công việc, yêu cầu dự án, mức độ ưu tiên của dự án, phân tích các yêu cầu đầu tư cho dự án...
Phân tích yêu cầu của khách hàng, lên kế hoạch triển khai dự án, quản lý tiến độ và nguồn lực.
Lập kế hoạch, tổ chức và điều phối các hoạt động của nhóm phát triển phần mềm.
Theo dõi, kiểm soát và đánh giá tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng và ngân sách.
Giao tiếp, phối hợp với các bên liên quan trong dự án (khách hàng, đội ngũ kỹ thuật, quản lý dự án).
Quản lý, đánh giá chất lượng công việc của các thành viên trong dự án.
Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT Kinh nghiệm quản trị dự án trên 2 năm Khả năng lập kế hoạch tốt, giám sát tiến độ, đảm bảo deadline Hiểu biết sâu về công nghệ Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm hiệu quả. Có khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống linh hoạt. Hiểu biết về quy trình triển khai phần mềm Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT
Kinh nghiệm quản trị dự án trên 2 năm
Khả năng lập kế hoạch tốt, giám sát tiến độ, đảm bảo deadline
Hiểu biết sâu về công nghệ
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống linh hoạt.
Hiểu biết về quy trình triển khai phần mềm
Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại IZISolution Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và quản lý dự án. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Được review lương 1 năm 1 lần, đóng BHXH theo quy định của nhà nước và tham các các hoạt động nội bộ: Happy time, teambuilding, dã ngoại......
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và quản lý dự án.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được review lương 1 năm 1 lần, đóng BHXH theo quy định của nhà nước và tham các các hoạt động nội bộ: Happy time, teambuilding, dã ngoại......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IZISolution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

IZISolution

IZISolution

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 86, Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

