Tuyển Quản Trị Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại AMIGO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ nghiên cứu hợp đồng
Tham gia vào quá trình quản trị Dự án
Hỗ trợ khách hàng
Tổng hợp báo cáo dự án
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưu nhìn; Khả năng giao tiếp tốt; Thái độ làm việc tốt, ham học hỏi; Kinh nghiệm Trợ lý/Thư ký trong các dự án CNTT là một lợi thế.
Ngoại hình ưu nhìn;
Khả năng giao tiếp tốt;
Thái độ làm việc tốt, ham học hỏi;
Kinh nghiệm Trợ lý/Thư ký trong các dự án CNTT là một lợi thế.
Tại AMIGO Thì Được Hưởng Những Gì
Trở thành thành viên AMIGO bạn không chỉ được đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép, lễ tết đầy đủ và trọn vẹn mà còn được hưởng chính sách Thu nhập và Đãi ngộ cạnh tranh trên thị trường, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với những đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn đoàn kết, yêu thương và chia sẻ để mỗi ngày làm việc là một ngày hạnh phúc vì được cống hiến và phát triển.
Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (20% lương tháng) Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật... Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm Gói Khám sức khỏe định kỳ lên đến 2.500.000 VNĐ/người/năm Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên muôn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế
Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (20% lương tháng)
Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm
Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc;
Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...
Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm
Gói Khám sức khỏe định kỳ lên đến 2.500.000 VNĐ/người/năm
Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên muôn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AMIGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
