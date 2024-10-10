Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản trị hệ thống web hosting, email server, database server, cloud computing, ....

Hỗ trợ khách hàng khi khách hàng gặp sự cố trong quá trình sử dụng tên miền, web hosting, email server, server và các dịch vụ gia tăng tại P.A Việt Nam.

Tư vấn khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ thích hợp với nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên về một hoặc các lĩnh vực sau:

Quản trị hệ thống server Window, Linux, Web server (Apache - IIS), Mail server.

Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu MS SQL và MySQL.

Bảo mật hệ thống (Window, Linux, Firewall).

Nắm vững các khái niệm Domain Name System (DNS).

Có thêm kiến thức và kinh nghiệm sau đây là một lợi thế:

Đã từng sử dụng các Hosting control panel: Cpanel, Direct Admin, Plesk.

Đã từng học hoặc làm qua một trong các ngôn ngữ lập trình như .NET, JAVA, PHP.

Đã từng làm việc qua ở các trung tâm dữ liệu.

Hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập, có khả năng nghiên cứu phát triển.

Đam mê công việc hỗ trợ kỹ thuật - bảo mật và quản trị hệ thống, làm việc cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Đã đạt một trong các chứng chỉ: MCSA, MCSE, LPI và CCNA là lợi thế.

Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp Đại Học Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin.

Anh văn trình độ B hoặc tương đương, có khả năng đọc hiểu tốt.

Tại CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội theo qui định của pháp luật.

Thăng tiến liên tục theo khả năng đóng góp cho Công ty không giới hạn thời gian làm việc.

Được hưởng tháng lương 13.

Được đào tạo theo chương trình Đào tạo của công ty

Được cấp đồng phục hàng năm.

Được ít nhất 1 chuyến du lịch hàng năm.

Được phụ cấp cơm trưa, và các bữa ăn nhẹ trong ngày.

Được tham gia các hoạt động thể dục thể thao hàng tuần miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM

