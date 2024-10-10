Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường cao đẳng kỹ thuật

- công nghệ Bách Khoa, Thường Tín

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Cấu hình và quản trí hệ thống mạng, camera, email server của trường (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với hệ thống Ruijie)
- Quản lý, theo dõi đảm bảo hệ thống thông tin, tài liệu... Của Công ty được bảo mật. Khi có sự cố xảy ra kịp thời đề xuất biện pháp khắc phục và sửa chữa.
- Các công việc IT helpdesk toàn bộ hệ thống máy phòng lab, và văn phòng
- Chịu trách nhiệm quản lý tất cả máy tính của công ty (Về số lượng máy tính hiện tại; order máy mới khi cần; thu hồi lưu kho máy tính nhân sự nghỉ việc; Lên phương án sửa chữa khi hỏng...)
- Quản lý máy móc văn phòng bao gồm máy chấm công, máy photocopy...Set up cài đặt, sửa chữa phần mềm khi hỏng hóc...
- Các nhiệm vụ khác được giao từ quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành liên quan Có tối thiếu 02 năm ở vị trí tương đương Am hiểu về hệ thống mạng, sever Có sức khỏe tốt, gắn bó lâu dài Kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện, có trách nhiệm và tính chuyên nghiệp
Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành liên quan
Có tối thiếu 02 năm ở vị trí tương đương
Am hiểu về hệ thống mạng, sever
Có sức khỏe tốt, gắn bó lâu dài
Kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện, có trách nhiệm và tính chuyên nghiệp

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-15 triệu Hỗ trợ ăn trưa: sau khi ký HĐ chính thức Cơ hội thăng tiến BHXH Theo quy định Luật lao động Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ. Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty. Thưởng các dịp lễ , thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm. Hỗ trợ đồng phục, gửi xe....
Mức lương: 12-15 triệu
Hỗ trợ ăn trưa: sau khi ký HĐ chính thức
Cơ hội thăng tiến
BHXH Theo quy định Luật lao động
Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.
Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.
Thưởng các dịp lễ , thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.
Hỗ trợ đồng phục, gửi xe....
Được thưởng khi có thành tích tốt, cơ hội trải nghiệm, tham gia các hoạt động du lịch của Công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 đường Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

