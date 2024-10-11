Tuyển IT phần mềm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quán Gánh, Thường Tín, Hà Nội, Thường Tín

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Cấu hình và quản trí hệ thống mạng, camera, email server của trường (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với hệ thống Ruijie)

- Quản lý, theo dõi đảm bảo hệ thống thông tin, tài liệu... Của Công ty được bảo mật. Khi có sự cố xảy ra kịp thời đề xuất biện pháp khắc phục và sửa chữa.

- Các công việc IT helpdesk toàn bộ hệ thống máy phòng lab, và văn phòng

- Chịu trách nhiệm quản lý tất cả máy tính của công ty (Về số lượng máy tính hiện tại; order máy mới khi cần; thu hồi lưu kho máy tính nhân sự nghỉ việc; Lên phương án sửa chữa khi hỏng...)

- Quản lý máy móc văn phòng bao gồm máy chấm công, máy photocopy...Set up cài đặt, sửa chữa phần mềm khi hỏng hóc...

- Các nhiệm vụ khác được giao từ quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành liên quan Có tối thiếu 02 năm ở vị trí tương đương Am hiểu về hệ thống mạng, sever Có sức khỏe tốt, gắn bó lâu dài Kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện, có trách nhiệm và tính chuyên nghiệp

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành liên quan

Có tối thiếu 02 năm ở vị trí tương đương

Am hiểu về hệ thống mạng, sever

Có sức khỏe tốt, gắn bó lâu dài

Kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện, có trách nhiệm và tính chuyên nghiệp

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-15 triệu Hỗ trợ ăn trưa: sau khi ký HĐ chính thức Cơ hội thăng tiến BHXH Theo quy định Luật lao động Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ. Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty. Thưởng các dịp lễ , thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm. Hỗ trợ đồng phục, gửi xe....

Mức lương: 12-15 triệu

Hỗ trợ ăn trưa: sau khi ký HĐ chính thức

Cơ hội thăng tiến

BHXH Theo quy định Luật lao động

Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.

Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.

Thưởng các dịp lễ , thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.

Hỗ trợ đồng phục, gửi xe....

Được thưởng khi có thành tích tốt, cơ hội trải nghiệm, tham gia các hoạt động du lịch của Công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin