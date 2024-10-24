Tuyển Quản Trị Hệ Thống thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Quản Trị Hệ Thống thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 41, tòa Keangnam Landmark 71, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Công ty An Ninh Mạng Viettel (VCS) là đơn vị tập trung thực hiện, nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các sản phẩm, giải pháp An toàn thông tin, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ ATTT cho các tổ chức doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Hiện tại VCS đang tìm kiếm thêm 02 Kỹ Sư Triển Khai Chuyển Giao tham gia triển khai các giải pháp của VCS cho khách hàng, với vị trí này bạn sẽ được:
Triển khai khai các hệ thống, sản phẩm giải pháp security made in Vietnam số 1 tại Việt Nam; Làm việc chuyên môn hóa phát triển kỹ năng (tách biệt khâu pre-sales với post-sales); Làm việc với khách hàng lớn là Top doanh nghiệp Tài chính, Ngân hàng, các Bộ ban ngành cơ quan Chính phủ rèn luyện các kỹ năng làm việc với khách hàng. Công việc cụ thể như sau:
Triển khai khai các hệ thống, sản phẩm giải pháp security made in Vietnam số 1 tại Việt Nam;
Làm việc chuyên môn hóa phát triển kỹ năng (tách biệt khâu pre-sales với post-sales);
Làm việc với khách hàng lớn là Top doanh nghiệp Tài chính, Ngân hàng, các Bộ ban ngành cơ quan Chính phủ rèn luyện các kỹ năng làm việc với khách hàng. Công việc cụ thể như sau:
- Tổ chức triển khai các giải pháp nằm trong hệ sinh thái các sản phẩm ATTT (Tiếp nhận, tìm hiểu giải pháp ATTT, lab hệ thống, thiết lập môi trường, tài nguyên, cấu hình, điều kiện đảm bảo khác, triển khai các dịch vụ sản phẩm) theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng, nội bộ tập đoàn đảm bảo chất lượng dịch vụ và đúng SLA.
- Xử lý các lỗi giải pháp ATTT đã triển khai tại site khách hàng nhằm đảm bảo SLA cung cấp dịch vụ.
- Quản lý nguồn lực triển khai nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai giải pháp ATTT
-Đào tạo sử dụng sản phẩm và chuyển giao các sản phẩm ATTT cho Tập đoàn, khách hàng sau triển khai đáp ứng được chất lượng dịch vụ đúng cam kết với khách hàng
- Duy trì nâng cấp update các phiên bản sản phẩm ATTT cho KH, quản lý đồng bộ phiên bản sản phẩm đảm bảo cung cấp cho khách hàng các sản phẩm được update.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin Có kiến thức, kinh nghiệm về các hệ điều hành linux là bắt buộc (Ubuntu, Debian, Centos...), có kiến thức cơ bản về hệ thống mạng, TCP/IP Routing, Switching... Có kiến thức về các hệ thống ảo hóa: vmware esxi, vcenter hoặc tương đương Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc khách hàng Có chứng chỉ mạng, Linux, bảo mật là lợi thế Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt, trình độ tương đương TOEIC 550 trở lên là một lợi thế
Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin
Có kiến thức, kinh nghiệm về các hệ điều hành linux là bắt buộc (Ubuntu, Debian, Centos...), có kiến thức cơ bản về hệ thống mạng, TCP/IP Routing, Switching...
Có kiến thức về các hệ thống ảo hóa: vmware esxi, vcenter hoặc tương đương
Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc khách hàng
Có chứng chỉ mạng, Linux, bảo mật là lợi thế
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt, trình độ tương đương TOEIC 550 trở lên là một lợi thế

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh. Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt, không có phạt Package thu nhập hấp dẫn, thưởng thành tích hàng tháng, quý, năm Văn phòng hạng A, tầng cao view thoáng, ngắm trọn thành phố, luồng thang máy riêng Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, AOE, v.v. Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v. Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc Miễn phí cà phê,
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh.
Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt, không có phạt
Package thu nhập hấp dẫn, thưởng thành tích hàng tháng, quý, năm
Văn phòng hạng A, tầng cao view thoáng, ngắm trọn thành phố, luồng thang máy riêng
Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, AOE, v.v.
Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v.
Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc
Miễn phí cà phê,

Liên Hệ Công Ty

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 41 Landmark 72 Keangnam, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

