Tuyển IT phần mềm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội, Ba Đình

- Triển khai xây dựng hệ thống Server, Network, Storage, Backup, Security, Monitor, VMWARE của Tập đoàn

- Triển khai các dịch vụ trên nền tảng Windows Server, Linux - Vận hành hệ thống Server dịch vụ và phần mềm như: Server SQL, DNS, AD, DHCP, FILE, EMAIL EXCHANGE, WEBSITE

- Vận hành các hệ thống Network bao gồm: Core Switch, Access Switch, Firewall, Load Balancer, WIFI, IP PHONE, CAMERA, ACCESS

- Vận hành các hệ thống Storage, Backup - Quy hoạch hạ tầng Network, Server, địa chỉ IP hệ thống mạng WAN, LAN, wifi, Internet của Công ty

- Quản trị, đảm bảo kết nối internet cho các dịch vụ của công ty

- Theo dõi đánh giá hiệu năng đường truyền và lập báo cáo về chất lượng đường truyền.

- Theo dõi đánh giá hiệu năng thiết bị mạng, lập báo cáo về chất lượng mạng.

- Phối hợp các bên xử lý sự cố đường truyền, sự cố mạng.

- Theo dõi đánh giá hiệu năng các thiết bị máy chủ và ứng dụng

- Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách CNTT. Yêu cầu ứng viên

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: CNTT

- Kinh nghiệm quản trị hệ thống network, server cho các doanh nghiệp với quy mô 1000 users

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNP, MCSE

- Có khả năng làm việc chuyên sâu với các thiết bị mạng và server của Cisco, HP, Fortinet, Dell, HP

- Có khả năng cài đặt, cấu hình thuần thục các dịch vụ trên nền tảng Windows Server

- Có khả năng cài đặt, cấu hình, quản trị hệ thống ảo hóa với Vmware

- Có khả năng cài đặt, cấu hình, quản trị backup với Veeam

- Có khả năng cài đặt, cấu hình các dịch vụ HA Proxy, Loadbalancing, SQL Cluster

- Có khả năng cài đặt và sử dụng các công cụ giám sát hệ thống mạng như Opmanager, Cacti, PRTG...

- Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo liên quan đến việc triển khai, bảo trì hệ thống Network, Server

Quyền lợi

Lương chính: - Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...; - Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận. Thưởng: - Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của chi nhánh theo quý và theo năm; - Thưởng đột xuất theo từng chương trình của chi nhánh và chương trình chung của Tập đoàn; - Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc. Chế độ đãi ngộ khác: - Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...; - Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...; - Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; - - Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi; - Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV; - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện. Thời gian và môi trường làm việc: - Thời gian làm việc: Theo ca và theo sự phân công của bộ phận;

