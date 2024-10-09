Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Đường Trần Danh Tuyên, Phường Phúc Lợi, Long Biên

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý cơ sở hạ tầng IT của công ty, bao gồm: máy chủ, hệ thống camera, tổng đài điện thoại, mạng internet, network, cloud, cơ sở dữ liệu, ứng dụng và phần mềm, ...

- Phối hợp với các phòng/ban/bộ phận trong công ty để lập kế hoạch cải tiến nền tảng và hạ tầng công nghệ thông tin.

- Lập kế hoạch, đề xuất cải tiến, bảo trì, thay thế thiết bị để nâng cao hoạt động công nghệ thông tin của công ty.

- Triển khai các dự án nền tảng số và hạ tầng số.

- Tiến hành phân tích sự cố, rủi ro an ninh, vận hành và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh các sự cố trong tương lai.

- Vận hành, cài đặt và tích hợp hệ thống Microsoft 365, Intune, AD, ITAM, VPN, Firewall, VMware, Hyper-V.

- Cài đặt, cấu hình, và tích hợp hệ điều hành Linux và các ứng dụng trên hệ thống máy chủ

- Thiết kế, triển khai, và vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp

- Kỹ năng troubleshoot những vấn đề network và hệ thống.

- Phân tích log và đưa ra báo cáo tổng hợp và khuyến nghị về hệ thống.

- Thực hiện các quy trình backup dữ liệu và cấu hình

- Hỗ trợ và xử lý các sự cố về máy tính, mạng internet, hệ thống điện thoại nội bộ, ....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 24 đến 35, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, ....

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tuyển dụng.

- Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin

- Có khả năng cấu hình, vận hành, và bảo trì thiệt bị mạng, máy tính, máy chủ.

- Có khả năng lập kế hoạch, nghiên cứu giải pháp IT, báo cáo thuyết trình.

- Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ: VNware Certified Associate (VCA), Microsoft Certified, Azure Administrator Associate.

- Có kinh nghiệm lập trình các powerapp và các giải pháp tự động hóa là lợi thế.

- Cài đặt, cấu hình, tịch hợp, và vận hành các giải pháp ảo hóa (VMware)

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (kỹ năng đọc, hiểu liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ).

- Ham học hỏi và luôn cập nhật về các công nghệ mới, giải pháp phần mềm mới, an ninh mạng và hệ thống, hiểu biết về các mối đe dọa nền tảng số trong doanh nghiệp.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác và trách nghiệm cao trong công việc.

- Tinh thần làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy mở

- Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc.

- Đảm bảo nguyên tắc bảo mật về số liệu và thông tin

Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy đinh.

- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm cao như dịp: nghỉ lễ 30 /4; 1/5; 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch.

- Thưởng cuối năm từ 1 đến 2 tháng thu nhập.

- Tham quan, nghỉ mát theo chính sách công ty.

- Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức.

- Ăn trưa miễn phí tại bếp ăn công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin