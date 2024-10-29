Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Công nghệ Thông tin

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 505 minh khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

