Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12 Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Đến 1 USD

ĐẶC BIỆT: ONBOARDING TRONG QUÝ 4 NHẬN SIGNING BONUS TRỊ GIÁ 10 TRIỆU ĐỒNG.

Xây dựng hệ thống quy trình, kho dữ liệu, hệ thống công cụ

Hỗ trợ xây dựng hệ thống quy trình tư vấn/phát triển phần mềm Đào tạo, hướng dẫn/tư vấn quy trình cho CBNV, đào tạo theo định kỳ. Tổ chức, tham gia lấy các chứng chỉ các Tổ chức liên quan đến ISO 9001; 14001 Xây dựng hệ thống kho dữ liệu doanh nghiệp và báo cáo quản trị

Hỗ trợ xây dựng hệ thống quy trình tư vấn/phát triển phần mềm

Đào tạo, hướng dẫn/tư vấn quy trình cho CBNV, đào tạo theo định kỳ.

Tổ chức, tham gia lấy các chứng chỉ các Tổ chức liên quan đến ISO 9001; 14001

Xây dựng hệ thống kho dữ liệu doanh nghiệp và báo cáo quản trị

Triển khai và giám sát tuân thủ đảm bảo chất lượng Công ty:

Duy trì và quản lý chứng nhận ISO 9001/1401. Cải tiến hệ thống văn bản ISO. Ghi chép, chập nhật, lưu trữ hồ sơ đúng quy định. Tổng hợp báo cáo tuần/ tháng. Thực hiện đánh giá hệ thống chất lượng định kỳ, đề xuất điều chỉnh thay đổi theo yêu cầu, Tiếp nhận, theo dõi phản hồi của khách hàng, đối ứng khách hàng theo yêu cầu.

Duy trì và quản lý chứng nhận ISO 9001/1401.

Cải tiến hệ thống văn bản ISO.

Ghi chép, chập nhật, lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

Tổng hợp báo cáo tuần/ tháng.

Thực hiện đánh giá hệ thống chất lượng định kỳ, đề xuất điều chỉnh thay đổi theo yêu cầu,

Tiếp nhận, theo dõi phản hồi của khách hàng, đối ứng khách hàng theo yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Văn phòng, Quản trị Chất lượng,… hoặc các chuyên ngành liên quan khác Chứng chỉ ISO 9001, Đánh giá viên nội bộ hoặc chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001 Có từ 3 năm vị trí tương đương Thành thạo 7 QC tool Nhạy bén, nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt; giao tiếp và đàm phán thuyết phục tốt; có khả năng hướng dẫn, đào tạo và tư vấn khi làm việc cùng các Đơn vị. Cẩn thận, tỷ mỉ, làm việc với tư duy về hệ thống và quá trình. Có khả năng chủ động tổ chức các đầu mục công việc lớn và kỹ năng kiểm soát để đạt mục tiêu khi được giao.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Văn phòng, Quản trị Chất lượng,… hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Chứng chỉ ISO 9001, Đánh giá viên nội bộ hoặc chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001

Có từ 3 năm vị trí tương đương

Thành thạo 7 QC tool

Nhạy bén, nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình

Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt; giao tiếp và đàm phán thuyết phục tốt; có khả năng hướng dẫn, đào tạo và tư vấn khi làm việc cùng các Đơn vị.

Cẩn thận, tỷ mỉ, làm việc với tư duy về hệ thống và quá trình.

Có khả năng chủ động tổ chức các đầu mục công việc lớn và kỹ năng kiểm soát để đạt mục tiêu khi được giao.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH Thì Được Hưởng Những Gì

ĐẶC BIỆT: ONBOARDING TRONG QUÝ 4 NHẬN SIGNING BONUS TRỊ GIÁ 10 TRIỆU ĐỒNG.

• Thu nhập: lên đến 1,000 $ (thỏa thuận theo năng lực)

• Được tham gia bảo hiểm ngay sau khi hết thử việc

• Phụ cấp ăn trưa 40.000đ/ngày

• Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty

• Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 và 02 ngày linh hoạt trong tháng, thời gian làm việc 8h00 đến 17h00

• BH chăm sóc sức khỏe SYSTECH CARE, BH nhân thọ

• Các chế độ khác theo luật lao động

• Cơ hội đi công tác, học tập, phát triển sự nghiệp trong và ngoài nước

• Tham gia các chương trình Du lịch, Event do Công ty tổ chức

• Làm việc trong môi trường năng động, đề cao tính sáng tạo và phối hợp chặt chẽ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin