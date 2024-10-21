Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN
- Hà Nội: Phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm hiểu ý tưởng, lên kế hoạch sản xuất/đăng tải nội dung video phù hợp với nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube...
Quản lý tất cả các kênh media social (youtube, tiktok..) của Công ty
Truyền thông những thông tin, tin tức, cập nhật cần thiết tới khách hàng thông qua các kênh social media (youtube, tiktok)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy sáng tạo, nhạy bén và linh hoạt trong công việc;
Nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc;
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN Thì Được Hưởng Những Gì
2. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng ký hợp đồng lao động tại công ty.
3. Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và Luật lao động.
4. Thưởng lễ, tết, tham gia team building đầy đủ theo quy chế của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
