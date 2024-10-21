Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm hiểu ý tưởng, lên kế hoạch sản xuất/đăng tải nội dung video phù hợp với nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube...

Quản lý tất cả các kênh media social (youtube, tiktok..) của Công ty

Truyền thông những thông tin, tin tức, cập nhật cần thiết tới khách hàng thông qua các kênh social media (youtube, tiktok)

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Tư duy sáng tạo, nhạy bén và linh hoạt trong công việc;

Nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc;

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000-15.000.000vnd/tháng +thưởng (có thể deal theo năng lực)

2. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng ký hợp đồng lao động tại công ty.

3. Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và Luật lao động.

4. Thưởng lễ, tết, tham gia team building đầy đủ theo quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN

