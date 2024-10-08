Tuyển Quản Trị Mạng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 122 - 124 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tham gia phát triển và quản trị hệ thống mạng, server, firewall... vận hành, nghiên cứu phát triển, áp dụng công nghệ bảo mật, an toàn thông tin vào hệ thống tại Công ty. Xây dựng giải pháp kỹ thuật, hạ tầng mạng, hạ tầng Công nghệ call center để phục vụ cho việc triển khai các dự án cung cấp dịch vụ Call center của Công ty cho khách hàng. Quản trị, giám sát hoạt động của hệ thống: Server, router, switch, tường lửa, IDS, IPS,... Quản lý, khai thác các công cụ theo dõi hoạt động và cảnh báo sự cố. Vận hành và giám sát sự tuân thủ của hệ thống chính sách an ninh. Vận hành, đảm bảo hoạt động của mạng LAN, WAN, wifi. Thực hiện sao lưu cấu hình bộ định tuyến, chuyển mạch, tường lửa Báo cáo và giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi công việc được giao Cấu hình các chính sách kết nối mạng và thông tin bảo mật theo yêu cầu của bộ phận liên quan Quản lý việc phân bổ và sử dụng tài nguyên mạng, địa chỉ IP, VLAN... để tối ưu hóa hoạt động Triển khai, nâng cấp, mở rộng, thay thế các thiết bị mạng, bộ định tuyến, chuyển mạch, tường lửa Báo cáo và thự hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên & Ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên Chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành CNTT, công nghệ phần mềm, Viễn Thông/Toán – Tin. Có kinh nghiệm tối thiểu 4 năm đảm nhiệm vị trí tương đương Có chứng chỉ mạng như CCNA/CCNP Chứng chỉ bảo mật như CEH, CCSP (nghiên cứu hoặc đang theo học) Có hiểu biết về hệ thống Windows, Linux, VoIP, Virtualization, VDI-Thin Client Có kinh nghiệm, kiến thức về an toàn, an ninh mạng. Có khả năng xử lý sự cố mạch lạc, tường minh. Có khả năng thiết kế, vẽ sơ đồ vật lý, logic mạng tốt. Có khả năng cấu hình, theo dõi, vận hành các loại thiết bị Network khác nhau như: Firewall, Router, Switch L2/L3, Wifi Controller, Voice Gateway... (ưu tiên kinh nghiệm với các thiết bị Cisco/Fortigate/Unified) Có tinh thần học hỏi cầu thị và gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 – 18 triệu/ tháng Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Trường. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc. Được tham gia các sự kiện, du lịch hàng năm theo quy định của Trường. Thưởng các ngày lễ lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết theo tình hình kinh doanh của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ

