Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

- Vận hành, quản trị, giám sát mạng, cấu hình thiết bị, xử lý sự cố theo sự hướng dẫn.

- Tham gia triển khai xây dựng hạ tầng mạng Firewall, Routing, Switching, LAN/WAN, VPN, Wireless... cho khách hàng.

- Duy trì tính khả dụng của hệ thống, quản lý issue trong hoạt động thường trực.

- Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các xu hướng công nghệ mới, giải pháp mới.

- Thực hiện theo phân công chỉ đạo của TBP

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT/ Toán tin/ Điện tử viễn thông/ Khoa học máy tính.

- Kiến thức về Routing, Switching, và Network Security, Load Balancing.

- Có hiểu biết về các hệ thống: Network DC, Network Service Provider, hệ thống Wifi, hệ thống mạng WAN, hệ thống mạng MAN, ...

- Có kinh nghiệm trong việc monitor và giám sát kênh truyền.

- Có kinh nghiệm cấu hình Firewall, VPN, ...

- Kiến thức cơ bản các thiết bị Cisco, Fortigate,...

- Có chứng chỉ CCNP, CCIE, ... là một lợi thế

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

(-) Thu nhập: 20.000.000 - 30.000.000

(-) Cơ hội phát triển bản thân:

- Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn;

- Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển;

- Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng;

- Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng;

- Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

(-) Phúc lợi:

- Thưởng dự án, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết;

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty;

- Phụ cấp trang phục hàng năm;

- Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, thai sản, cưới hỏi, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

