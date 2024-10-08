Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giám sát, Kiểm tra hệ thống hạ tầng CNTT

Kiểm tra hoạt động hàng ngày của hệ thống hạ tầng CNTT tại các cơ sở thuộc hệ thống: Hệ thống camera, hệ thống mạng LAN, hệ thống mạng Wifi – Internet, hệ thống khóa từ, tivi, đài nội bộ, máy tính văn phòng. Trong quá trình kiểm tra hệ thống hạ tầng CNTT nếu phát hiện sự cố phải tiến hành xử lý ngay để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động hiệu quả. Tiếp nhận thông tin phản hồi về sự cố các hệ thống trên và tiến hành xử lý nhanh chóng.

Kiểm tra hoạt động hàng ngày của hệ thống hạ tầng CNTT tại các cơ sở thuộc hệ thống: Hệ thống camera, hệ thống mạng LAN, hệ thống mạng Wifi – Internet, hệ thống khóa từ, tivi, đài nội bộ, máy tính văn phòng.

Trong quá trình kiểm tra hệ thống hạ tầng CNTT nếu phát hiện sự cố phải tiến hành xử lý ngay để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động hiệu quả.

Tiếp nhận thông tin phản hồi về sự cố các hệ thống trên và tiến hành xử lý nhanh chóng.

Kiểm soát hệ thống máy tính các cơ sở Game/ Home/ Khách sạn

Tiếp nhận lỗi và thực hiện sửa chữa/ thay thế các trường hợp phát sinh để đảm bảo việc vận hành. Lên lịch và thực hiện bảo trì định kỳ máy móc, thiết bị. Được phép phối hợp quản lý cơ sở mang các thiết bị hỏng hóc tại cơ sở kinh doanh để sửa chữa và có trách nhiệm hoàn về vị trí cũ cũ (thực hiện lập Biên bản theo đúng quy trình của Công ty).

Tiếp nhận lỗi và thực hiện sửa chữa/ thay thế các trường hợp phát sinh để đảm bảo việc vận hành.

Lên lịch và thực hiện bảo trì định kỳ máy móc, thiết bị.

Được phép phối hợp quản lý cơ sở mang các thiết bị hỏng hóc tại cơ sở kinh doanh để sửa chữa và có trách nhiệm hoàn về vị trí cũ cũ (thực hiện lập Biên bản theo đúng quy trình của Công ty).

Các công việc khác

Thực hiện việc điều phối và hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề về công nghệ thông tin. Chủ động tìm kiếm những ý tưởng cải tiến hoạt động của hệ thống IT các cơ sở thuộc hệ thống. Các sự cố vượt khả năng xử lý, có trách nhiệm báo cáo nhanh và đề xuất phương án xử lý kịp thời; Lập các Biên bản, thực hiện các các báo cáo công việc định kỳ hay có chỉ thị của cấp trên. Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó.

Thực hiện việc điều phối và hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề về công nghệ thông tin.

Chủ động tìm kiếm những ý tưởng cải tiến hoạt động của hệ thống IT các cơ sở thuộc hệ thống.

Các sự cố vượt khả năng xử lý, có trách nhiệm báo cáo nhanh và đề xuất phương án xử lý kịp thời;

Lập các Biên bản, thực hiện các các báo cáo công việc định kỳ hay có chỉ thị của cấp trên.

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi phù hợp: 25 - 40 tuổi. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Tốt nghiệp cao đẳng/ trung cấp/ đại học ngành CNTT Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi. Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Nam độ tuổi phù hợp: 25 - 40 tuổi.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tốt nghiệp cao đẳng/ trung cấp/ đại học ngành CNTT

Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8 - 12 triệu/tháng + Phụ cấp trách nhiệm Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thoải mái. Hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam hiện hành. Từ 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần Địa điểm làm việc: Các cơ sở kinh doanh thuộc hệ thống Công ty

Thu nhập: Lương cứng 8 - 12 triệu/tháng + Phụ cấp trách nhiệm

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thoải mái.

Hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

Từ 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần

Địa điểm làm việc: Các cơ sở kinh doanh thuộc hệ thống Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin