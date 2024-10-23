Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa Fafim B, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

1. Hỗ trợ kỹ thuật

- Hỗ trợ người dùng xử lý các vấn đề liên quan đến máy tính, máy in, wifi, và vận hành hệ thống phòng stream.

- Làm tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các ứng dụng, thiết bị và công cụ tương tác trực tuyến.

2. Bảo trì và cập nhật hệ thống

- Thực hiện bảo trì định kỳ và cập nhật phần mềm, hệ điều hành.

- Quản lý, kiểm tra, và nâng cấp hệ thông mạng để đảm bảo tối đa hiệu suất và hiệu quả công việc. Tránh lãng phí tài nguyên.

3. Quản lý tài nguyên công nghệ thông tin

- Theo dõi và quản lý tài sản công nghệ như máy tính, máy in, thiết bị mạng.

- Quản trị tài khoản người dùng, đảm bảo quyền truy cập và bảo mật.

4. Cam kết

- Cam kết bảo mật thông tin

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thái độ:

- Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

- Giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi, cầu thị với đồng nghiệp và mọi người xung quanh.

- Kiên nhẫn, khả năng chịu áp lực tốt.

- Tinh thần học hỏi và cập nhật kiến thức mới.

- Có khả năng tư duy và lập kế hoạch theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

2. Kỹ năng

3. Kiến thức

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí IT Helpdesk hoặc các vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chính sách đãi ngộ

- Lương cơ bản: 9-14 triệu/tháng. Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày + Xăng xe: 100.000/tháng+ Vé gửi xe máy miễn phí.

9-14 triệu/tháng.

- Thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, ngày Lễ: 1/5, 20/10, Trung Thu, Lễ Tết,...

-Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty; Trung bình 2 đến 3 tháng lương.

2. Chế độ chăm sóc sức khoẻ

- Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội: Đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Gói khám sức khỏe tổng quát hàng năm miễn phí.

- Chế độ thai sản: "Nữ: 50% lương cố định suốt 6 tháng thai sản + 1.000.000. Nam có vợ sinh: 1 tháng lương cố định + 500.000" đối với CNBV có thâm niên từ 3 năm trở lên.

- Phụ cấp nuôi con nhỏ từ 2-5 tuổi: 500.000/tháng đối với CNBV có thâm niên từ 3 năm trở lên.

3. Chế độ thời gian làm việc

- Thời gian làm việc: Tuân theo quy định của công ty, thường là 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần.

- Chính sách tăng ca, làm thêm giờ theo quy định pháp luật.

- Nghỉ phép: Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của Luật Lao động.

- Được làm việc Online 2 ngày/tháng hưởng 80% lương và được đi muộn/về sớm 3 tiếng/tháng.

4. Phát triển năng lực và lộ trình công danh

- Đào tạo và phát triển: Hỗ trợ tài chính từ 50% -100% các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm cho từng cá nhân.

- Lộ trình thăng tiến: Có lộ trình công danh rõ ràng, Review hàng quý, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp lâu dài.

5. Hoạt động gắn kết

- Tham gia sự kiện ăn uống, Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng trung bình từ 2-3 lần/năm của công ty.

6. Văn phòng làm việc và tiện ích

- Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy tính PC, Laptop, hotline Iphone hoặc tùy theo nhu cầu của từng vị trí

- Tiện ích văn phòng: Khu vực ăn uống: Lò vi sóng, tủ lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy làm sữa hạt,... và "Tiệm tạp hóa" đồ ăn nhẹ miễn phí.

- Khu vực giải trí: Bàn bi-a, Billar, máy gắp gấu, TV loa karaoke.

7. Môi trường làm việc, văn hoá, xã hội

- Môi trường làm việc thân thiện: Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và hỗ trợ lẫn nhau.

- Đề cao mục tiêu chung của Công ty, đội nhóm và cá nhân.

- Thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Dự án Nuôi em, xây dựng điểm trường, ủng hộ quà tặng,...

8. Quyền lợi khác

- Hưởng chính sách hỗ trợ cực ưu đãi khi mua sản phẩm mà công ty phân phối.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin