Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, Duy Tân, Tòa Nhà CMC, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền định kỳ (năm/ quý) trên cơ sở kế hoạch kinh doanh.

- Phối hợp xây dựng, quản lý và giám sát ngân sách của Công ty/ Khối kinh doanh.

- Thực hiện báo cáo quản trị phân tích, tổng hợp đánh giá kết quả kinh doanh định kỳ theo tháng/ quý/ năm của Công ty/ Khối kinh doanh

- Phối hợp xây dựng, thiết kế Template, mẫu báo cáo, công cụ quản lý chi phí.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trình độ Đại học trở lên các ngành kinh tế có liên quan (tài chính ngân hàng, ngoại thương, kiểm toán, kế toán, luật).Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghề nghiệp về Kế toán/ Kiểm toán (CPA/ACCA...)/

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức tài chính trong các mảng hoạt động kiểm soát tài chính kế toán/ kiểm toán.

- Có kỹ năng xử lý số liệu, sử dụng thành thạo Excel. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm và xây dựng các báo cáo tự động sử dụng các phần mềm: Power BI, SQL...

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan tại các công ty về phần mềm, viễn thông, kiểm toán;

- Ưu tiên ứng viên yêu thích công nghệ, có tư duy tự động hóa, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

– Mức lương theo năng lực 15M – 25M + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết

– Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

– Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

– Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).

– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Mircrosoft, IBM, Google ...

– Có thêm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon dành cho nhân viên

– Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty.

Văn hoá môi trường làm việc:

– Môi trường làm việc năng động, tôn trọng lẫn nhau.

– Đồng nghiệp trẻ trung, đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Đời sống tinh thần:

– Tham gia các hoạt động thể thao (bóng đá, câu lạc bộ chạy); các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

– Các chế độ phúc lợi hàng năm: Team Building, du lịch, dã ngoại, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin