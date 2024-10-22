Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng MULGATI – Tầng 5, Số 137, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO):

Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa SEO: Phân tích từ khóa tiềm năng, xây dựng bộ từ khóa chính và từ khóa chuyển đổi, nhằm tối ưu hóa nội dung trên Website và tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm; Xây dựng chiến lược SEO tổng thể: Bao gồm chiến lược nội dung, chiến lược từ khóa, và chiến lược link building (Off-page SEO) để cải thiện xếp hạng từ khóa trên trang tìm kiếm; On-page SEO: Tối ưu hóa nội dung, tiêu đề, thẻ meta, hình ảnh, URL & các yếu tố liên quan trên Website để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu SEO kỹ thuật & cải thiện trải nghiệm người dùng; Off-page SEO: Xây dựng và phát triển hệ thống liên kết nội bộ và liên kết ngoại (backlinks) chất lượng để nâng cao thẩm quyền của Website, tăng thứ hạng từ khóa quan trọng; Giám sát và báo cáo hiệu quả SEO: Theo dõi hiệu quả SEO, xếp hạng từ khóa và lưu lượng truy cập bằng cách sử dụng các công cụ như: Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, Screaming Frog,.... Đưa ra báo cáo định kỳ và đề xuất cải thiện.

2. Quản trị Website (Webmaster):

Quản lý và bảo trì Website: Đảm bảo Website hoạt động ổn định, tối ưu tốc độ tải trang, và cải thiện giao diện người dùng (UI) cũng như trải nghiệm người dùng (UX); Cập nhật nội dung và sản phẩm: Cập nhật sản phẩm mới lên Website, kiểm tra và audit nội dung, hình ảnh, media để đảm bảo chất lượng và chuẩn SEO; Xử lý các lỗi kỹ thuật: Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến Website, tối ưu cấu trúc và liên kết nhằm nâng cao hiệu quả SEO; Cải tiến và nâng cấp Website: Đề xuất và thực hiện các thay đổi về cấu trúc, content và các yếu tố kỹ thuật khác nhằm hỗ trợ SEO hiệu quả.

3. Phân tích và tối ưu hóa chiến lược SEO:

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh: Phân tích sản phẩm/dịch vụ, khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược SEO phù hợp; Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Đưa ra các đề xuất cải thiện về tốc độ tải trang, điều hướng và thiết kế giao diện Website để tối ưu trải nghiệm người dùng, tăng tỷ lệ chuyển đổi; Theo dõi xu hướng SEO: Luôn cập nhật các xu hướng SEO mới nhất và các thuật toán của Google để điều chỉnh chiến lược SEO phù hợp.

4. Quản lý và triển khai Google Maps cho các cửa hàng:

Tạo và tối ưu hóa hồ sơ Google My Business (GMB) cho từng cửa hàng để xuất hiện trên Google Maps và trang tìm kiếm của Google; Cập nhật thông tin cửa hàng: Bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, giờ mở/đóng cửa, hình ảnh, đánh giá khách hàng và các yếu tố khác để nâng cao độ tin cậy và sự hiện diện trực tuyến của các cửa hàng; Theo dõi và quản lý đánh giá từ khách hàng: Đảm bảo tất cả đánh giá từ khách hàng được xử lý một cách chuyên nghiệp, giúp nâng cao uy tín và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm SEO hoặc ở các vị trí tương đương; Có kinh nghiệm trong quản trị Website và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; Có kinh nghiệm triển khai Google Maps và tối ưu hóa Google My Business.

3. Kỹ năng chuyên môn:

Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích và theo dõi Website như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, Screaming Frog,… Có kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng Website và các thuật toán của công cụ tìm kiếm; Hiểu biết về HTML, CSS và các ngôn ngữ lập trình Web là một lợi thế.

4. Tính cách:

Chăm chỉ, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm tốt; Linh hoạt, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao; Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng phối hợp với các bộ phận khác như Marketing, Content.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn tùy theo năng lực & hiệu quả công việc: từ 12.000.000 - 15.000.000++ vnđ/tháng; Chế độ hỗ trợ tiền trưa & phí gửi xe theo khung quy định của Công ty; Được ký Hợp đồng và hưởng chế độ đãi ngộ tốt, tham gia BHXH, BHYT (sau 02 tháng thử việc) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước; Cơ hội phát triển bản thân và được đánh giá chất lượng cộng việc định kỳ cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng; Làm việc cho Thương hiệu Giày da cao cấp đến từ Nga trong môi trường Công ty trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Thu nhập hấp dẫn tùy theo năng lực & hiệu quả công việc: từ 12.000.000 - 15.000.000++ vnđ/tháng;

Chế độ hỗ trợ tiền trưa & phí gửi xe theo khung quy định của Công ty;

Được ký Hợp đồng và hưởng chế độ đãi ngộ tốt, tham gia BHXH, BHYT (sau 02 tháng thử việc) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước;

Cơ hội phát triển bản thân và được đánh giá chất lượng cộng việc định kỳ cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Làm việc cho Thương hiệu Giày da cao cấp đến từ Nga trong môi trường Công ty trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.