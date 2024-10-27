Tuyển Quản Trị Website thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Quản Trị Website thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH TOPSOFA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH TOPSOFA VIỆT NAM

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TOPSOFA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tổ 25 Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phát triển và quản lý nội dung cho website của công ty, tập trung vào các chủ đề liên quan đến ghế sofa,nội thất,đồ rời.
Viết bài giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp.
Tối ưu hóa SEO cho các bài viết, đảm bảo tăng độ phủ sóng trên internet.
Đăng nội dung lên website đảm bảo: chuẩn SEO, thêm các thẻ meta, slug, keyword,...
Kiểm tra các nội dung trước khi public trên Website của công ty (link, responsive, hình ảnh, logo, ...)
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của nội dung trên các kênh trực tuyến.
Cùng ban lãnh đạo xây dựng và thực hiện chiến lược SEO và Truyền thông Marketing

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm viết bài cho website (có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất là 1 lợi thế)
Thành thạo các kỹ năng về SEO và Marketing trực tuyến.
Sáng tạo, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TOPSOFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Lương và các chế độ phúc lợi cạnh tranh, tương xứng với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPSOFA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOPSOFA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TOPSOFA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: QL3, Tổ 25, TT Đông Anh,Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-tri-website-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job234052
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VTTECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VTTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công ty TNHH Mageplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH Mageplaza
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Pancake Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Pancake Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Xây dựng MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần SIMBATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 32 Triệu Công ty Cổ phần SIMBATECH
16 - 32 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA
Tới 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Solution Architect Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm VC Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu VC Corp
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Manhome
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CHT LAB
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Nguồn 22 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nguồn 22
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Alphaway Technology
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm