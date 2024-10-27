Tuyển Quản Trị Website thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TOPSOFA VIỆT NAM
- Hà Nội: Tổ 25 Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Phát triển và quản lý nội dung cho website của công ty, tập trung vào các chủ đề liên quan đến ghế sofa,nội thất,đồ rời.
Viết bài giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp.
Tối ưu hóa SEO cho các bài viết, đảm bảo tăng độ phủ sóng trên internet.
Đăng nội dung lên website đảm bảo: chuẩn SEO, thêm các thẻ meta, slug, keyword,...
Kiểm tra các nội dung trước khi public trên Website của công ty (link, responsive, hình ảnh, logo, ...)
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của nội dung trên các kênh trực tuyến.
Cùng ban lãnh đạo xây dựng và thực hiện chiến lược SEO và Truyền thông Marketing
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các kỹ năng về SEO và Marketing trực tuyến.
Sáng tạo, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TOPSOFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Lương và các chế độ phúc lợi cạnh tranh, tương xứng với năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPSOFA VIỆT NAM
