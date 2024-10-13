Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 93 Hồng Hà, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phụ trách công tác IT của Công ty;
• Quản lý hệ thống mạng, bảo mật website trang web công ty;
• Quản trị Website công ty;
• Phối hợp với phòng ban kỹ thuật tối ưu website chuẩn SEO: Content, Tối ưu Onpage, Offpage, Audit, Entity,...
• Đề xuất xây dựng các phần mềm phục vụ cho công ty;
• Thiết lập kế hoạch, báo cáo, đánh giá công việc;
• Xử lý lỗi phát sinh trong quá trình SEO;
• Có kiến thức và hiểu biết sâu rộng về các công cụ phân tích web như Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords, SEMrush, Ahrefs,...
• Nắm rõ các yếu tố có ảnh hưởng đến thứ hạng website cũng như thuật toán liên quan đến công cụ tìm kiếm;
• Hiểu biết những kiến thức cơ bản về SEM, Marketing để có thể phân tích “insight” khách hàng. Liên tục cập nhật kiến thức mới về SEO để không bị lạc hậu;
• Nắm vững các kiến thức về HTML và CSS;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt Nghiệp Đại Học chuyên ngành có liên quan;
• Kinh Nghiệm tối thiểu 1 năm;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương theo thỏa thuận;
• Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ theo mức lương, nghỉ 12 ngày phép năm;
• Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty;
• Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật;
• Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát;
• Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...
• Thời gian thử việc: Thương lượng trực tiếp;
• Lương thử việc: 85% mức lương chính thức;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 93 Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội

