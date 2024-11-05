Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin

Hỗ Trợ Khách Hàng Sử Dụng Các Dịch Vụ Liên Quan Đến Website:

Khởi tạo thông tin và hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng khách hàng quản trị website

Nghe điện thoại, trực live chat, email, zalo,... tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ khách hàng.

Tư vấn các dịch vụ của công ty tới khách hàng có nhu cầu (các dịch vụ tên miền, hosting, SSL, email, thiết kế website...)

Phát triển nội dung để triển khai website

Nhập dữ liệu thông tin/hình ảnh sản phẩm lên hệ thống website

Check lỗi trong quá trình vận hành website và làm việc với team kỹ thuật để /fix lỗi website

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức quản trị website tốt.

Có kiến thức về quản trị cơ sở dữ liệu (được đào tạo)

Am hiểu và biết sử dụng email server (được đào tạo)

Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Tiếp nhận các yêu cầu về dịch vụ từ khách hàng. Xử lý hoặc chuyển tiếp tới các bộ phận liên quan để xử lý yêu cầu.

Chăm sóc khách hàng: Hỗ trợ khách hàng quản trị phần mềm, website khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tùy vào năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, mang tính xây dựng cao;

Được làm việc, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn.

Được tham gia BHXH, BHYT,..., nghỉ phép năm theo quy định về luật lao động của Nhà nước;

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13.

Được đánh giá năng lực, hiệu suất làm việc trên những chỉ tiêu rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

