Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 85 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ Trợ Khách Hàng Sử Dụng Các Dịch Vụ Liên Quan Đến Website:
Khởi tạo thông tin và hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng khách hàng quản trị website
Nghe điện thoại, trực live chat, email, zalo,... tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ khách hàng.
Tư vấn các dịch vụ của công ty tới khách hàng có nhu cầu (các dịch vụ tên miền, hosting, SSL, email, thiết kế website...)
Phát triển nội dung để triển khai website
Nhập dữ liệu thông tin/hình ảnh sản phẩm lên hệ thống website
Check lỗi trong quá trình vận hành website và làm việc với team kỹ thuật để /fix lỗi website

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức quản trị website tốt.
Có kiến thức về quản trị cơ sở dữ liệu (được đào tạo)
Am hiểu và biết sử dụng email server (được đào tạo)
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.
Tiếp nhận các yêu cầu về dịch vụ từ khách hàng. Xử lý hoặc chuyển tiếp tới các bộ phận liên quan để xử lý yêu cầu.
Chăm sóc khách hàng: Hỗ trợ khách hàng quản trị phần mềm, website khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tùy vào năng lực và kinh nghiệm.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, mang tính xây dựng cao;
Được làm việc, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn.
Được tham gia BHXH, BHYT,..., nghỉ phép năm theo quy định về luật lao động của Nhà nước;
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13.
Được đánh giá năng lực, hiệu suất làm việc trên những chỉ tiêu rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4A, B18 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

