Tuyển Quản Trị Website thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/2/16C Bùi Đình Túy, phường 24, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

- Cập nhật những thông tin sản phẩm/dịch vụ, khuyến mãi trên website.

- Quản lý sản phẩm/dịch vụ trên website.

- Tạo sản phẩm, quản lý banner và nội dung trên website theo Guide.

- Các công việc khác từ Quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

- Có Laptop cá nhân. Có thể thực tập toàn thời gian.

- Thời gian thực tập: 2-3 tháng

- Sinh viên năm cuối các trường Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thương mại điện tử, Marketing...hoặc những bạn có định hướng theo ngành Quản trị website, thương mại điện tử.

- Kỹ năng đánh văn bản nhanh.

- Kỹ năng thiết kế hình ảnh. Biết sử dụng PTS, AI là điểm cộng.

- Tinh thần và trách nhiệm cao

- Có thể thực tập full time giờ hành chính: 8h30 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 6).

Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ lương thực tập, dấu mộc thực tập.

- Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn về các mảng Quản trị Website. Cơ hội phát triển lên nhân viên chính thức.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện, không ngại đổi mới.

- Được tham gia các khóa đào tạo, Happy Sharing định kỳ để nâng cao kỹ năng, mở rộng kiến thức và tối ưu hiệu suất công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

