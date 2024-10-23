Tuyển Kinh doanh/Bán hàng công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Đề xuất ý tưởng các nội dung quay, chụp. Thực hiện chụp hình, quay phim tại các sự kiện, hội nghị, hội thảo Chỉnh sửa hình ảnh đóng góp ý tưởng sáng tạo các nội dung quay, chụp Thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Tiktok, Facebook, YouTube và các kênh truyền thông khác). Khảo sát hiện trạng và tư vấn thành phẩm trên các kênh truyền thông theo đúng quy chuẩn nhận diện thương hiệu.

Đề xuất ý tưởng các nội dung quay, chụp.

Thực hiện chụp hình, quay phim tại các sự kiện, hội nghị, hội thảo

Chỉnh sửa hình ảnh đóng góp ý tưởng sáng tạo các nội dung quay, chụp

Thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Tiktok, Facebook, YouTube và các kênh truyền thông khác).

Khảo sát hiện trạng và tư vấn thành phẩm trên các kênh truyền thông theo đúng quy chuẩn nhận diện thương hiệu.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành: Thiết kế đồ họa, Đa phương tiện hoặc các ngành liên quan. Có từ 2 đến 3 năm kinh nghiệm trở lên Sẵn sàn đi công tác nếu có yêu cầu. Biết sử dụng gimbal và canh góc quay tốt. Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh ảnh, chỉnh sửa video như: Premiere Pro, Capcut, After Effects, Photoshop, Illustrator, Lightrom.

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành: Thiết kế đồ họa, Đa phương tiện hoặc các ngành liên quan.

Có từ 2 đến 3 năm kinh nghiệm trở lên

Sẵn sàn đi công tác nếu có yêu cầu.

Biết sử dụng gimbal và canh góc quay tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh ảnh, chỉnh sửa video như: Premiere Pro, Capcut, After Effects, Photoshop, Illustrator, Lightrom.

Tại công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của nhà nước Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty và Tập đoàn : Lương thưởng tháng, thưởng định kỳ các kỹ nghỉ lễ, tết, lương thưởng tháng thứ 13, các chế độ ưu đãi du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, sử dụng sản phẩm của tập đoàn với giá ưu đãi của CBNV

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của nhà nước

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty và Tập đoàn : Lương thưởng tháng, thưởng định kỳ các kỹ nghỉ lễ, tết, lương thưởng tháng thứ 13, các chế độ ưu đãi du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, sử dụng sản phẩm của tập đoàn với giá ưu đãi của CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin