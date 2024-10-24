Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Thực hiện việc chụp ảnh và quay, dựng phim truyền thông cho các kênh truyền thông thường xuyên của thương hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chụp ảnh sản phẩm mới, Tìm kiếm, tư vấn, lựa chọn đối tác phù hợp triển khai việc quay phim, chụp ảnh cho các chương trình truyền thông quan trọng. Đưa ra phương án sản xuất hình ảnh (ý tưởng chụp ảnh, kịch bản phim...) và giám sát việc thựchiện công việc của đối tác về tiến độ và chất lượng. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông cần kỹ thuật quay phim, chụp ảnh như livestream, chụp ảnh các sự kiện và hoạt động của thương hiệu Kiểm soát chất lượng tư liệu hình ảnh, đảm bảo các tư liệu hình ảnh được thực hiện đúng yêu cầu, đạt chất lượng, đúng tiến độ

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành thiết kế hoặc tương đương Tối thiểu 2 năm làm vị trí tương đương ở các công ty có hệ thống bán lẻ lớn Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và quay dựng phim cơ bản Hiểu biết rõ và sử dụng thành thạo các thiết bị chụp ảnh, quay phim trong các điều kiện và mục đích khác nhau (trong studio, ngoài trời, sự kiện, video ngắn...) Có khả năng thiết kế là một lợi thế Hiểu biết về AI là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin