Tuyển Quay Dựng Video thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Phối hợp với Creative Content lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản các clip viral cho trang mạng xã hội của Trường; Thực hiện quay các clip viral theo kịch bản đã lên; Sử dụng kỹ thuật dựng, hiệu ứng hình ảnh hiện đại phù hợp với xu hướng video trên Social Media; Cập nhật những xu hướng, phương thức truyền tải nội dung thành video mới nhất trên các nền tảng xã hội và áp dụng vào công việc; Có khả năng xử lý hình ảnh bằng các công cụ thiết kế hình ảnh như Photoshop, AI; Phối hợp với Social Media, Creative Content sáng tạo, thiết kế hình ảnh trên các nền tảng, phục vụ công việc cho Phòng Truyền thông; Phối hợp với nhóm để tạo ra những thay đổi sáng tạo cho video về nội dung; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và cấp trên.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kỹ năng giao tiếp:
Hoà đồng, vui vẻ, thân thiện Nghiêm túc và trách nhiệm với công việc
Hoà đồng, vui vẻ, thân thiện
Nghiêm túc và trách nhiệm với công việc
2. Kỹ năng nghiên cứu (sáng tạo, tư duy phát triển):
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, truyền tải ý tưởng, nắm bắt trend Có tính thẩm mỹ cao, hiểu về Marketing Tinh thần học hỏi – cập nhật kiến thức Truyền thông Mạng xã hội
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, truyền tải ý tưởng, nắm bắt trend
Có tính thẩm mỹ cao, hiểu về Marketing
Tinh thần học hỏi – cập nhật kiến thức Truyền thông Mạng xã hội
3. Trình độ Ngoại ngữ:
Tiếng Anh giao tiếp tốt
4. Trình độ Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect, Capcut, Photoshop, AI,...
5. Tốt nghiệp Đại học
6. Yêu cầu khác:
Quản lý tốt chất lượng công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc Khi ứng tuyển, ứng viên vui lòng gửi các sản phẩm đã từng làm (Portfolio)
Quản lý tốt chất lượng công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc
Khi ứng tuyển, ứng viên vui lòng gửi các sản phẩm đã từng làm (Portfolio)

Tại Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng chế độ lương, thưởng Lễ, Tết;
- Nghỉ phép theo quy định Trường;
- Khám sức khỏe định kỳ, tham quan du lịch hè trong và ngoài nước hằng năm;
- Chế độ BHXH theo quy định, các khóa đào tạo trong và ngoài nước;
- Ưu đãi học phí cho bản thân và người thân khi theo học tại Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

