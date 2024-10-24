Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: T16

- 27 khu biệt thự Manhattan, Vinhomes Grand Park, p. Long Bình, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức

- Setup bối cảnh, diễn viên, thiết bị, âm thanh ánh sáng,... để quay các dạng video vlog, phóng sự, phim ngắn Tiktok, kết hợp quay nhiều máy và gymbal/flycam trong một số trường hợp.
- Dựng video, tối ưu hậu kỳ, ánh sáng, màu sắc, thêm hiệu ứng âm thanh/hình ảnh, intro/outtro, tạo cảm xúc cho video.
- Chụp hình studio, ngoại cảnh, sản phẩm, chụp hình hoạt động cho thương hiệu cá nhân, tối ưu hậu kỳ cho hình ảnh.
- Phân bổ source quay, giao việc cho team Editor (3-4 người), duyệt các video thành phẩm đảm bảo chất lượng đầu ra cho các video.
- Phối hợp với trưởng nhóm content để lên kế hoạch, đề xuất ý tưởng, tối ưu định hướng nội dung cho các video.

- Có kiến thức sâu về máy ảnh, khả năng setup phòng studio, âm thanh, ánh sáng, đánh đèn, setup bối cảnh, chụp ảnh, hậu kỳ hình ảnh.
- Kỹ năng quay video, thiết lập các thông số quay, setup góc quay, lia máy/gymbal/flycam, hậu kỳ màu sắc âm thanh, dựng video thành phẩm.
- Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video và hình ảnh chuyên nghiệp: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Capcut,... hoặc các công cụ tương đương.
- Có tư duy về bối cảnh, cảm xúc, chọn diễn viên và biểu cảm của diễn viên như thế nào cho phù hợp.
- Có gu thẩm mỹ, gu cảm xúc, tự có chánh kiến và tiêu chuẩn của riêng mình để tối ưu cho video.
- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với team marketing và quản lý team Editor.

- Lương cứng: 15.000.000VNĐ + Thưởng theo dự án (trung bình 5-10tr/tháng) + Thưởng lương tháng 13.
- Hưởng các chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT như luật định.
- Được đi du lịch 1 năm 1 lần, các chương trình teambuilding.
- Được đào tạo nâng cấp về tư duy marketing, content, tư duy đối tượng khách hàng.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số T16-27, Đường T16, Khu Manhattan, Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức

