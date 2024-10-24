Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T16 - 27 khu biệt thự Manhattan, Vinhomes Grand Park, p. Long Bình, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Setup bối cảnh, diễn viên, thiết bị, âm thanh ánh sáng,... để quay các dạng video vlog, phóng sự, phim ngắn Tiktok, kết hợp quay nhiều máy và gymbal/flycam trong một số trường hợp.

- Dựng video, tối ưu hậu kỳ, ánh sáng, màu sắc, thêm hiệu ứng âm thanh/hình ảnh, intro/outtro, tạo cảm xúc cho video.

- Chụp hình studio, ngoại cảnh, sản phẩm, chụp hình hoạt động cho thương hiệu cá nhân, tối ưu hậu kỳ cho hình ảnh.

- Phân bổ source quay, giao việc cho team Editor (3-4 người), duyệt các video thành phẩm đảm bảo chất lượng đầu ra cho các video.

- Phối hợp với trưởng nhóm content để lên kế hoạch, đề xuất ý tưởng, tối ưu định hướng nội dung cho các video.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức sâu về máy ảnh, khả năng setup phòng studio, âm thanh, ánh sáng, đánh đèn, setup bối cảnh, chụp ảnh, hậu kỳ hình ảnh.

- Kỹ năng quay video, thiết lập các thông số quay, setup góc quay, lia máy/gymbal/flycam, hậu kỳ màu sắc âm thanh, dựng video thành phẩm.

- Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video và hình ảnh chuyên nghiệp: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Capcut,... hoặc các công cụ tương đương.

- Có tư duy về bối cảnh, cảm xúc, chọn diễn viên và biểu cảm của diễn viên như thế nào cho phù hợp.

- Có gu thẩm mỹ, gu cảm xúc, tự có chánh kiến và tiêu chuẩn của riêng mình để tối ưu cho video.

- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với team marketing và quản lý team Editor.

Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15.000.000VNĐ + Thưởng theo dự án (trung bình 5-10tr/tháng) + Thưởng lương tháng 13.

- Hưởng các chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT như luật định.

- Được đi du lịch 1 năm 1 lần, các chương trình teambuilding.

- Được đào tạo nâng cấp về tư duy marketing, content, tư duy đối tượng khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.