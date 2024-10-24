Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

Biên tập/Viết/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập/Viết/Xuất bản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 188bis Trần Quang Khải, Phường Tân ĐỊnh, Quận 1, TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp quay các video giới thiệu sản phẩm thời trang thể thao theo kế hoạch nội dung đã đề ra, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh rõ ràng, thu hút. Sử dụng phần mềm biên tập video (như Adobe Premiere, CapCut, After Effects) để chỉnh sửa, thêm hiệu ứng, âm nhạc và các yếu tố sáng tạo khác để tăng tính hấp dẫn cho video. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Content Creator và Marketing để đảm bảo video phù hợp với định hướng thương hiệu và nội dung chiến lược. Liên tục cập nhật và áp dụng các xu hướng, challenges, và hiệu ứng mới trên TikTok để tạo ra các video thịnh hành, có khả năng thu hút lượng tương tác cao. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và chuẩn bị các thiết bị quay phim như camera, đèn, mic, gimbal và các dụng cụ khác cần thiết cho quá trình quay dựng. Đề xuất và thực hiện các ý tưởng video sáng tạo, độc đáo để quảng bá sản phẩm thời trang thể thao trên nền tảng TikTok.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trong việc quay dựng video, ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc với nền tảng TikTok hoặc các mạng xã hội khác. Có kiến thức về biên tập video và sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects, CapCut hoặc các công cụ tương đương. Kỹ năng quay video chuyên nghiệp, đảm bảo các yếu tố như góc máy, ánh sáng, âm thanh tốt. Kỹ năng sáng tạo và tư duy thẩm mỹ cao trong việc dàn dựng, biên tập nội dung video. Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt, phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác. Khả năng linh hoạt, nắm bắt nhanh các xu hướng mới trên TikTok để áp dụng vào video sáng tạo. Hiểu biết về cơ chế hoạt động của sàn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng + % hoa hồng doanh thu sàn Tiktok. Lương tháng 13 & thưởng hiệu quả; Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ Tết...., chính sách phúc lợi của công ty, Teambuilding, party, du lịch hàng năm; Được xét nâng lương 1 lần/ năm; Được tham gia vào các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng; Làm việc trong môi trường thể thao năng động, thường xuyên tham dự sự kiện lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí và vận động viên nổi tiếng; Hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 42 phố Miếu Đầm,phường Mễ Trì,Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội.

