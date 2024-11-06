Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5

Hiện tại, Vietmap đang cần tìm R&D Executive phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

R&D Executive

Sản phẩm: : Các sản phẩm, thiết bị camera hành trình, phần mềm bản đồ, HUD, Đầu DVD, DVD Box,....

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Viết test case.

Thực hiện các bài kiểm tra thiết bị theo quy trình.

Kiểm tra, tìm lỗi phần cứng và phần mềm của sản phẩm mới.

Theo dõi, thống kê và lập báo cáo lỗi.

Hỗ trợ các phòng ban khác trong phạm vi công việc.

Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp chuyên ngành ô tô, điện tử... các ngành liên quan.

Từ 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương, test các sản phẩm điện tử, ô tô

Biết lái xe ôtô và có bằng B2

Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) tốt

Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tư duy logic tốt, kỹ năng phân tích, tổng hợp.

Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Lập kế hoạch, quản lý thời gian, công việc.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hiểm sức khỏe PTI

Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc

Được tham gia các chuyến du lịch chung trong nước và ngoài nước kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm.

Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn.

