Tuyển R&D Specialist thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển R&D Specialist thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 336

- 340 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu & phân tích thị trường: Xác định nhu cầu và xu hướng của thị trường chăm sóc sức khỏe để phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Thiết kế và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới hoặc cải tiến dựa trên các nghiên cứu và phân tích thị trường, tiến hành các thử nghiệm và kiểm tra sản phẩm để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Tham gia phân tích trải nghiệm người dùng & cải thiện sản phẩm: Theo dõi và đánh giá kết quả của các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và đưa ra các cải tiến để nâng cao hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều tra và đánh giá: Tiến hành các điều tra và đánh giá về chất lượng sản phẩm, hiệu quả và tiếp cận của sản phẩm trên thị trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Nghiên cứu & phân tích thị trường: Xác định nhu cầu và xu hướng của thị trường chăm sóc sức khỏe để phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp.
Thiết kế và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới hoặc cải tiến dựa trên các nghiên cứu và phân tích thị trường, tiến hành các thử nghiệm và kiểm tra sản phẩm để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.
Tham gia phân tích trải nghiệm người dùng & cải thiện sản phẩm: Theo dõi và đánh giá kết quả của các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và đưa ra các cải tiến để nâng cao hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Điều tra và đánh giá: Tiến hành các điều tra và đánh giá về chất lượng sản phẩm, hiệu quả và tiếp cận của sản phẩm trên thị trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan sức khỏe (Y, Dược, Điều dưỡng, Sinh học...). Ngoại ngữ tốt (đọc hiểu Tiếng Anh). Có kinh nghiệm về nghiên cứu và phân tích số liệu. Yêu thích tìm hiểu về công nghệ, các ứng dụng mới về công nghệ. Có kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm và phân tích thông tin Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan sức khỏe (Y, Dược, Điều dưỡng, Sinh học...).
Ngoại ngữ tốt (đọc hiểu Tiếng Anh).
Có kinh nghiệm về nghiên cứu và phân tích số liệu.
Yêu thích tìm hiểu về công nghệ, các ứng dụng mới về công nghệ.
Có kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm và phân tích thông tin
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh phù hợp với năng lực (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, tiền mừng tuổi...). Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Gói thu nhập cạnh tranh phù hợp với năng lực (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, tiền mừng tuổi...).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

