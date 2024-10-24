Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 20 Phố Đồng Bát, Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nghiên cứu, tìm kiếm xu hướng tại thị trường Mỹ, Châu Âu

- Sử dụng mạng xã hội và các trang bán hàng nước ngoài để nắm bắt các trend của thị trường Mỹ

- Đọc, nghiên cứu, tìm kiếm các hình ảnh, quotes để lên ý tưởng thiết kế đa dạng các loại sản phẩm như áo thun, cốc...

- Phối hợp với đội designer và customer support để đưa sản phẩm đến tay khách hàng một cách tốt nhất

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ sinh năm 1996 - 2002, tốt nghiệp Đại học

- Tiếng Anh đọc hiểu tốt

- Yêu cầu có kinh nghiệm từ 6 tháng cùng ngành

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8 - 15 triệu + Thưởng (Deal lương khi phỏng vấn)

- Cấp máy tính làm việc

- Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng

- Được đóng BHXH theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE

