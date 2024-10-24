Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 20 Phố Đồng Bát, Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Nghiên cứu, tìm kiếm xu hướng tại thị trường Mỹ, Châu Âu
- Sử dụng mạng xã hội và các trang bán hàng nước ngoài để nắm bắt các trend của thị trường Mỹ
- Đọc, nghiên cứu, tìm kiếm các hình ảnh, quotes để lên ý tưởng thiết kế đa dạng các loại sản phẩm như áo thun, cốc...
- Phối hợp với đội designer và customer support để đưa sản phẩm đến tay khách hàng một cách tốt nhất
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ nữ sinh năm 1996 - 2002, tốt nghiệp Đại học
- Tiếng Anh đọc hiểu tốt
- Yêu cầu có kinh nghiệm từ 6 tháng cùng ngành
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 8 - 15 triệu + Thưởng (Deal lương khi phỏng vấn)
- Cấp máy tính làm việc
- Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
- Được đóng BHXH theo quy định của Nhà Nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
