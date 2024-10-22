Tuyển Dầu khí/Hóa chất CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dầu khí/Hóa chất Tại CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM
- Hà Nội: KCN Bình Xuyên 2, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Dầu khí/Hóa chất Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Researching Market and Developing products.
Nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm
- Well understanding and updating new trends of both domestic and overseas Ceramic
market
Tìm hiểu nắm bắt, cập nhật các xu hướng của thị trường gạch men trong nước và khu vực.
- Researching new products from Torrecid group and seeking solutions to apply in
reality
Nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị mới và tìm giải pháp triển khai thực tế ở nhà máy khách
hàng cùng bộ phận bán hàng.
- Researching new solutions, procedures to achieve excellent results by optimizing
the operation and the productivity of equipment
Nghiên cứu các phương pháp, giải pháp, quy trình cải tiến trang thiết bị nâng cao kết quả,
chất lượng công việc.
- Support in technique issues for other departments according to assignments provided
by line manager
Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật cho Marketing và QC theo sự phân công của trưởng bộ phân
R&D.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
majors (fresh graduates are preferred)
Tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ vật liệu, Hóa học, hoặc các chuyên ngành khác
có liên quan (ưu tiên sinh viên mới ra trường);
Tại CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Opportunity to have long term career after graduted for Interns Cơ hội làm việc lâu dài tại tập đoàn đa quốc gia sau khi tốt nghiệp cho Sinh viên Thực tập
- Opportunity to put knowledge into practice, work on real projects and learning from the best professionals in the industry. Cơ hội áp dụng kiến thức vào thức tế, làm việc trực tiếp cho các dự án và học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực. - Internal promotion and developing career path as far as your abilities and your effort allows you Chính sách thăng tiến nội bộ và cơ hội phát triển sự nghiệp dựa trên đánh giá năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI