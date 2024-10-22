Tuyển Dầu khí/Hóa chất CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Bình Xuyên 2, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Dầu khí/Hóa chất Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Researching Market and Developing products.

Nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm

- Well understanding and updating new trends of both domestic and overseas Ceramic

market

Tìm hiểu nắm bắt, cập nhật các xu hướng của thị trường gạch men trong nước và khu vực.

- Researching new products from Torrecid group and seeking solutions to apply in

reality

Nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị mới và tìm giải pháp triển khai thực tế ở nhà máy khách

hàng cùng bộ phận bán hàng.

- Researching new solutions, procedures to achieve excellent results by optimizing

the operation and the productivity of equipment

Nghiên cứu các phương pháp, giải pháp, quy trình cải tiến trang thiết bị nâng cao kết quả,

chất lượng công việc.

- Support in technique issues for other departments according to assignments provided

by line manager

Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật cho Marketing và QC theo sự phân công của trưởng bộ phân

R&D.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Have a knowledge background about Materials Technology, Chemistry or related

majors (fresh graduates are preferred)

Tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ vật liệu, Hóa học, hoặc các chuyên ngành khác

có liên quan (ưu tiên sinh viên mới ra trường);

Tại CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

CHÚNG TÔI MANG LẠI: - Opportunity to work in a globalized multinational group with the forefront of the ceramic field Cơ hội được làm việc trong một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực Ceramic - Training for fresh graduates, non-experienced students Đào tạo cho sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm

- Opportunity to have long term career after graduted for Interns Cơ hội làm việc lâu dài tại tập đoàn đa quốc gia sau khi tốt nghiệp cho Sinh viên Thực tập

- Opportunity to put knowledge into practice, work on real projects and learning from the best professionals in the industry. Cơ hội áp dụng kiến thức vào thức tế, làm việc trực tiếp cho các dự án và học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực. - Internal promotion and developing career path as far as your abilities and your effort allows you Chính sách thăng tiến nội bộ và cơ hội phát triển sự nghiệp dựa trên đánh giá năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM

