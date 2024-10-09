Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Thiết kế, xây dựng phần mềm di động cho ứng dụng trong các lĩnh vực Bưu chính, vận chuyển, fintech, xây dựng mạng xã hội, hệ thống CRM, tài chính cá nhân, ứng dụng doanh nghiệp ...;

• Phối hợp với PO, PM, BA để thiết kế, xây dựng và hoàn thành sản phẩm;

• Thiết kế kiến trúc & thiết kế giải pháp trong phát triển phần mềm

• Phối hợp với Backend Team, UI UX để xây dựng yêu cầu và tích hợp APIs.

· Đánh giá, nắm bắt các kĩ năng và xu hướng công nghệ mới, áp dụng để cải thiện phần mềm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về lập trình Mobile.

• Có kiến thức và kinh nghiệm về lập trình React Native (Bắt buộc), Objective C/Swift hoặc Android java, Kotlin.

• Tích hợp SDK Native cho iOS và Android App

• Có kinh nghiệm: JavaScript , Restful API, JSON, XML, UNIT TEST.

• Có kinh nghiệm làm việc API có dùng JWT

• Có kinh nghiệm và hiểu biết về ReactJS là 1 lợi thế.

• Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng thành thạo IDE XCode, Android Studio, các công cụ hỗ trợ (Simulator, Instrument).

• Có khả năng nắm vững các khái niệm OOP, MVC, MVVM, Layout, API,...

• Có các kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết các vấn đề;

• Có kiến thức tốt về OOP, hiểu và áp dụng các nguyên lý SOLID, Design Pattern.

· Có kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

· Khả năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề nhanh, kinh nghiệm về UI/UX.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross: Từ 15.000.000đ đến 35.000.000đ Hưởng 400.000đ trợ cấp hàng tháng khi dùng thiết bị cá nhân; Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN; Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật; Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Âm lịch, tết Dương lịch, các ngày lễ, ... Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;

Mức lương gross: Từ 15.000.000đ đến 35.000.000đ

Hưởng 400.000đ trợ cấp hàng tháng khi dùng thiết bị cá nhân;

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN;

Hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;

Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Âm lịch, tết Dương lịch, các ngày lễ, ...

Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin