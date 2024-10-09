Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 618 Đường 3 tháng 2 phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập trình phần mềm ứng dụng mobile cho Bác sĩ, Bệnh nhân Triển khai các ứng dụng lên Apple Store và Play Store Tham gia vào các dự án lớn thuộc về Y tế và chăm sóc sức khỏe

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng thực tế bằng React Native, Type Script. Có khả năng nguyên cứu và sử dụng các thư viện React Native Có khả năng lập trình backend Node JS là một điểm cộng lớn Sử dụng thành thạo công cụ Git trong quản lý code phục vụ quá trình làm việc Nắm vững các khái niệm trong lập trình, tổ chức sắp xếp code tốt Tư duy lập trình, khả năng phân tích, học công nghệ mới tốt Khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt Có thái độ tác phong chỉnh chu trong công việc Tiếng Anh đọc hiểu Có kinh nghiệm dự án y tế là điểm cộng lớn (không bắt buộc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực từ 20M – 25M gross + phụ cấp Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định Hỗ trợ chi phí gửi xe ở tòa nhà Happy hour tại văn phòng hàng tuần/tháng Cơ hội chứng tỏ năng lực và phát triển bản thân, nhiều cơ hội thăng tiến Học hỏi: Được đào tạo các kỹ năng về chuyên môn. Được hỗ trợ tham gia các khóa học, đào tạo nội bộ/bên ngoài để phát triển kỹ năng trong công việc và bản thân Ghi nhận và khen thưởng ở cấp độ tập thể và tổ chức Không gian làm việc cởi mở và hợp tác thúc đẩy cảc hoạt động tập trung cá nhân và làm việc nhóm Trẻ trung, làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, vui vẻ

