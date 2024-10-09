Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 618 Đường 3 tháng 2 phường 14, Quận 10
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Lập trình phần mềm ứng dụng mobile cho Bác sĩ, Bệnh nhân
Triển khai các ứng dụng lên Apple Store và Play Store
Tham gia vào các dự án lớn thuộc về Y tế và chăm sóc sức khỏe
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng thực tế bằng React Native, Type Script. Có khả năng nguyên cứu và sử dụng các thư viện React Native Có khả năng lập trình backend Node JS là một điểm cộng lớn Sử dụng thành thạo công cụ Git trong quản lý code phục vụ quá trình làm việc Nắm vững các khái niệm trong lập trình, tổ chức sắp xếp code tốt Tư duy lập trình, khả năng phân tích, học công nghệ mới tốt Khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt Có thái độ tác phong chỉnh chu trong công việc Tiếng Anh đọc hiểu Có kinh nghiệm dự án y tế là điểm cộng lớn (không bắt buộc)
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng thực tế bằng React Native, Type Script.
Có khả năng nguyên cứu và sử dụng các thư viện React Native
Có khả năng lập trình backend Node JS là một điểm cộng lớn
Sử dụng thành thạo công cụ Git trong quản lý code phục vụ quá trình làm việc
Nắm vững các khái niệm trong lập trình, tổ chức sắp xếp code tốt
Tư duy lập trình, khả năng phân tích, học công nghệ mới tốt
Khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt
Có thái độ tác phong chỉnh chu trong công việc
Tiếng Anh đọc hiểu
Có kinh nghiệm dự án y tế là điểm cộng lớn (không bắt buộc)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo năng lực từ 20M – 25M gross + phụ cấp Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định Hỗ trợ chi phí gửi xe ở tòa nhà Happy hour tại văn phòng hàng tuần/tháng Cơ hội chứng tỏ năng lực và phát triển bản thân, nhiều cơ hội thăng tiến Học hỏi: Được đào tạo các kỹ năng về chuyên môn. Được hỗ trợ tham gia các khóa học, đào tạo nội bộ/bên ngoài để phát triển kỹ năng trong công việc và bản thân Ghi nhận và khen thưởng ở cấp độ tập thể và tổ chức Không gian làm việc cởi mở và hợp tác thúc đẩy cảc hoạt động tập trung cá nhân và làm việc nhóm Trẻ trung, làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, vui vẻ
Mức lương theo năng lực từ 20M – 25M gross + phụ cấp
Mức lương theo năng lực từ
20M – 25M
gross + phụ cấp
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định
Hỗ trợ chi phí gửi xe ở tòa nhà
Happy hour tại văn phòng hàng tuần/tháng
Cơ hội chứng tỏ năng lực và phát triển bản thân, nhiều cơ hội thăng tiến
Học hỏi: Được đào tạo các kỹ năng về chuyên môn. Được hỗ trợ tham gia các khóa học, đào tạo nội bộ/bên ngoài để phát triển kỹ năng trong công việc và bản thân
Ghi nhận và khen thưởng ở cấp độ tập thể và tổ chức
Không gian làm việc cởi mở và hợp tác thúc đẩy cảc hoạt động tập trung cá nhân và làm việc nhóm
Trẻ trung, làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
