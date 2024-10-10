Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia phát triển dự án phần mềm cho các Khách hàng trên khắp thế giới, trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành đúng thời hạn, yêu cầu dự án. Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý dự án. Thực hiện các yêu cầu công việc của cấp quản lý.

Tham gia phát triển dự án phần mềm cho các Khách hàng trên khắp thế giới, trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau

Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành đúng thời hạn, yêu cầu dự án.

Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý dự án.

Thực hiện các yêu cầu công việc của cấp quản lý.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến về thức lập trình hướng đối tượng OOP, mô hình phát triển phần mềm MVC, MVP, RESTful APIs Có từ 2 năm kinh nghiệm lập trình React Native. Có kinh nghiệm lập trình iOS & Android là lợi thế Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. Tiếng anh giao tiếp khá

Có kiến về thức lập trình hướng đối tượng OOP, mô hình phát triển phần mềm MVC, MVP, RESTful APIs

Có từ 2 năm kinh nghiệm lập trình React Native.

Có kinh nghiệm lập trình iOS & Android là lợi thế

Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tiếng anh giao tiếp khá

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20 – 30M Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6. Tháng lương thứ 13, 14. Review lương 2 lần 1 năm Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận. Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài Du lịch, teambuilding 2-3 lần/năm Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Mức lương: 20 – 30M

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6.

Tháng lương thứ 13, 14.

Review lương 2 lần 1 năm

Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.

Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân

Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài

Du lịch, teambuilding 2-3 lần/năm

Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên

Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin