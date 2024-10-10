Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
- Hà Nội: 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tham gia phát triển dự án phần mềm cho các Khách hàng trên khắp thế giới, trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau
Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành đúng thời hạn, yêu cầu dự án.
Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý dự án.
Thực hiện các yêu cầu công việc của cấp quản lý.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến về thức lập trình hướng đối tượng OOP, mô hình phát triển phần mềm MVC, MVP, RESTful APIs
Có từ 2 năm kinh nghiệm lập trình React Native.
Có kinh nghiệm lập trình iOS & Android là lợi thế
Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Tiếng anh giao tiếp khá
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 20 – 30M
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6.
Tháng lương thứ 13, 14.
Review lương 2 lần 1 năm
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.
Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân
Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài
Du lịch, teambuilding 2-3 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
