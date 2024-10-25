Tuyển React Native Developer thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Cùng leader, tham gia phát triển các dự án mobile sử dụng React-Native. Đảm bảo hoàn thành kịp thời và chính xác các nhiệm vụ được giao. Hỗ trợ leader và các thành viên khác trong việc tiếp cận các giải pháp, công nghệ mới.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên với lập trình react-native. Có kinh nghiệm với JavaScript, HTML5, CSS3, Webpack, ES6. Có kiến thức về Redux, Redux-Saga. Nắm được các kiếm thức cơ bản về react-native : State, Props, Component, Networking... Có kinh nghiệm về kết nối API và các kiến thức về RESTfull API, HTTP , JSON, WebService, Websocket. Sử dụng thành thạo Xcode, Android Studio và các công cụ hỗ trợ: Simulator, Instrument. Kinh nghiệm trong việc tối ưu hoá hiệu năng ứng dụng, bộ nhớ. Có kinh nghiệm về Git, Social Network API, Firebase, Facebook SDK.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Upto 25M + thưởng dự án. Hỗ trợ thiết bị làm việc. Review lương 6 tháng một lần, thưởng dự án liên tục. Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm. Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần cho nhân viên. Lương tháng 13. Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

