Tuyển React Native Developer thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Cùng leader, tham gia phát triển các dự án mobile sử dụng React-Native.
Đảm bảo hoàn thành kịp thời và chính xác các nhiệm vụ được giao.
Hỗ trợ leader và các thành viên khác trong việc tiếp cận các giải pháp, công nghệ mới.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên với lập trình react-native.
Có kinh nghiệm với JavaScript, HTML5, CSS3, Webpack, ES6.
Có kiến thức về Redux, Redux-Saga.
Nắm được các kiếm thức cơ bản về react-native : State, Props, Component, Networking...
Có kinh nghiệm về kết nối API và các kiến thức về RESTfull API, HTTP , JSON, WebService, Websocket.
Sử dụng thành thạo Xcode, Android Studio và các công cụ hỗ trợ: Simulator, Instrument.
Kinh nghiệm trong việc tối ưu hoá hiệu năng ứng dụng, bộ nhớ.
Có kinh nghiệm về Git, Social Network API, Firebase, Facebook SDK.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Upto 25M + thưởng dự án.
Hỗ trợ thiết bị làm việc.
Review lương 6 tháng một lần, thưởng dự án liên tục.
Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.
Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần cho nhân viên.
Lương tháng 13.
Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp.
Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.
Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, toà nhà Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

