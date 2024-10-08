Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB
- Hà Nội: Tòa nhà Mitec, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Xây dựng các ứng dụng mảng dịch vụ (product) của công ty.
Tham gia nghiên cứu, phát triển các module dự án 3D.
Tham gia trong nhiều khâu sản xuất dịch vụ: phân tích, phát triển, triển khai.
Tham gia phát triển trong nhiều thành phần ở kiến trúc tổng thể của hệ thống phần mềm (Frontend/ Backend/ Services).
Làm việc với Blockchain
Tối ưu hóa hoạt động tải trang
Phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum
Phối hợp với đội UI/UX xây dựng giao diện web
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại học, chuyên ngành CNTT, Điện tử, Viễn thông,...
Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc thực tế với ReactJs
Có hiểu biết về lập trình hướng đối tượng.Hiểu biết về HTML / CSS / Javascript / Typescript
Có hiểu biết về Blockchain là lợi thế
Thành thạo công nghệ sau: Reactjs, Redux, Redux-Thunk, Redux Toolkit
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Có laptop làm việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 12M - 25M (hoặc deal theo năng lực và kinh nghiệm)
Lương tháng 13, thưởng lễ tết...
Hưởng chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định pháp luật
Chế độ du lịch nghỉ mát (gói upto 5 triệu/ người)
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân.
Hưởng 12 ngày phép/ 01 năm
Team building định kỳ, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
