Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Mitec, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Xây dựng các ứng dụng mảng dịch vụ (product) của công ty. Tham gia nghiên cứu, phát triển các module dự án 3D. Tham gia trong nhiều khâu sản xuất dịch vụ: phân tích, phát triển, triển khai. Tham gia phát triển trong nhiều thành phần ở kiến trúc tổng thể của hệ thống phần mềm (Frontend/ Backend/ Services). Làm việc với Blockchain Tối ưu hóa hoạt động tải trang Phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum Phối hợp với đội UI/UX xây dựng giao diện web

Xây dựng các ứng dụng mảng dịch vụ (product) của công ty.

Tham gia nghiên cứu, phát triển các module dự án 3D.

Tham gia trong nhiều khâu sản xuất dịch vụ: phân tích, phát triển, triển khai.

Tham gia phát triển trong nhiều thành phần ở kiến trúc tổng thể của hệ thống phần mềm (Frontend/ Backend/ Services).

Làm việc với Blockchain

Tối ưu hóa hoạt động tải trang

Phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum

Phối hợp với đội UI/UX xây dựng giao diện web

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học, chuyên ngành CNTT, Điện tử, Viễn thông,... Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc thực tế với ReactJs Có hiểu biết về lập trình hướng đối tượng.Hiểu biết về HTML / CSS / Javascript / Typescript Có hiểu biết về Blockchain là lợi thế Thành thạo công nghệ sau: Reactjs, Redux, Redux-Thunk, Redux Toolkit Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh Có laptop làm việc

Tốt nghiệp các trường Đại học, chuyên ngành CNTT, Điện tử, Viễn thông,...

Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc thực tế với ReactJs

Có hiểu biết về lập trình hướng đối tượng.Hiểu biết về HTML / CSS / Javascript / Typescript

Có hiểu biết về Blockchain là lợi thế

Thành thạo công nghệ sau: Reactjs, Redux, Redux-Thunk, Redux Toolkit

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Có laptop làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12M - 25M (hoặc deal theo năng lực và kinh nghiệm) Lương tháng 13, thưởng lễ tết... Hưởng chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định pháp luật Chế độ du lịch nghỉ mát (gói upto 5 triệu/ người) Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân. Hưởng 12 ngày phép/ 01 năm Team building định kỳ, du lịch hàng năm

Thu nhập 12M - 25M (hoặc deal theo năng lực và kinh nghiệm)

Lương tháng 13, thưởng lễ tết...

Hưởng chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định pháp luật

Chế độ du lịch nghỉ mát (gói upto 5 triệu/ người)

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân.

Hưởng 12 ngày phép/ 01 năm

Team building định kỳ, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin