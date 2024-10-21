Tuyển Xây dựng Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY
- Hồ Chí Minh: 82 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
1 Thực hiện các công việc được cấp quản lý giao
2 Quản lý, giám sát giỏ hàng.
3 Hỗ trợ các sàn liên kết book sản phẩm.
4 Đầu mối liên hệ giữa CĐT với các admin sàn liên kết để trao đổi thông tin bán hàng, tài liệu bán hàng, các công cụ marketing, trực event, kiểm tra thông tin giao dịch và đối chiếu phí giữa các sàn với CĐT...
5 Xây dựng và quản lý ngân sách bán hàng
6 Xây dựng chính sách bán hàng, lập chỉ tiêu cho các đơn vị kinh doanh
7 Quản lý chính sách, thông tin trên phần mềm FAST
8 Cập nhật và báo cáo giao dịch.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm hỗ trợ bán hàng, thư ký, trợ lý
Cẩn thận, siêng năng, nhanh nhẹn
Am hiểu quy trình bán hàng bất động sản
Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì
• Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành.
• Được cấp phát: bảng tên, đồng phục, logo, huy hiệu.
• Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
