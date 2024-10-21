Tuyển Xây dựng Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

1 Thực hiện các công việc được cấp quản lý giao

2 Quản lý, giám sát giỏ hàng.

3 Hỗ trợ các sàn liên kết book sản phẩm.

4 Đầu mối liên hệ giữa CĐT với các admin sàn liên kết để trao đổi thông tin bán hàng, tài liệu bán hàng, các công cụ marketing, trực event, kiểm tra thông tin giao dịch và đối chiếu phí giữa các sàn với CĐT...

5 Xây dựng và quản lý ngân sách bán hàng

6 Xây dựng chính sách bán hàng, lập chỉ tiêu cho các đơn vị kinh doanh

7 Quản lý chính sách, thông tin trên phần mềm FAST

8 Cập nhật và báo cáo giao dịch.