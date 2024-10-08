Tuyển Sale Admin thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và nghiên cứu khách hàng tiềm năng, bao gồm các trường học, trung tâm đào tạo, và các tổ chức giáo dục thông qua các nền tảng kỹ thuật số khác nhau. Tìm kiếm và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật thường xuyên. Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh gửi email, thông tin tới khách hàng tiềm năng Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing kỹ thuật số để thu hút và tương tác với kháchhàng. Đáp ứng các yêu cầu từ khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Và các hoạt động được yêu cầu bởi quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh,hoặc các ngành liên quan. Có kinh nghiệm trong vai trò hỗ trợ kinh doanh hoặc vị trí sales, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành giáo dục hoặc công nghệ giáo dục. Có khả năng tự tìm kiếm thông tin, liên kết thông tin, liên kết con người Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Hiểu biết về thị trường giáo dục, đặc biệt là IELTS.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp laptop làm việc Lương, thưởng theo năng lực. Team building hằng năm. Môi trường làm việc thân thiện, vui tính. Cơ hội thăng tiến và phát triển trong môi trường giáo dục năng động và chuyên nghiệp Trải nghiệm công nghệ đào tạo trực tuyến tại Mỹ và Việt Nam. Được tham gia bảo hiểm sức khỏe cá nhân ngoài các bảo hiểm theo luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY

