Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54/6E Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Soạn thảo các cơ chế, chính sách/quy định/bộ tài liệu kinh doanh, theo chủ trương của cấp trên. Kiểm soát, nhắc nhở, ghi nhận thưởng/phạt việc thực hiện các quy định của Phòng Kinh doanh. Tham gia xây dựng và theo dõi các chương trình thi đua, khen thưởng của kinh doanh. Thống kê, tổng hợp các báo cáo kinh doanh định kỳ cho Tổng Giám đốc. Chuẩn bị và tham gia vào các cuộc họp nhóm hàng tuần, hàng tháng,.... Chuẩn bị tài liệu kinh doanh cho Tổng Giám đốc trong các cuộc họp kinh doanh nội bộ về kinh doanh; Trình bày khi TGĐ phân công/yêu cầu. Tham gia đào tạo, hướng dẫn về các quy định/chính sách kinh doanh cho nhân sự khi được yêu cầu. Thay Tổng Giám đốc nhắc lịch, đôn đốc các việc liên quan kinh doanh cho các phòng/ban. Và một số công việc khác theo phân công.

Soạn thảo các cơ chế, chính sách/quy định/bộ tài liệu kinh doanh, theo chủ trương của cấp trên.

Kiểm soát, nhắc nhở, ghi nhận thưởng/phạt việc thực hiện các quy định của Phòng Kinh doanh.

Tham gia xây dựng và theo dõi các chương trình thi đua, khen thưởng của kinh doanh.

Thống kê, tổng hợp các báo cáo kinh doanh định kỳ cho Tổng Giám đốc.

Chuẩn bị và tham gia vào các cuộc họp nhóm hàng tuần, hàng tháng,.... Chuẩn bị tài liệu kinh doanh cho Tổng Giám đốc trong các cuộc họp kinh doanh nội bộ về kinh doanh; Trình bày khi TGĐ phân công/yêu cầu.

Tham gia đào tạo, hướng dẫn về các quy định/chính sách kinh doanh cho nhân sự khi được yêu cầu.

Thay Tổng Giám đốc nhắc lịch, đôn đốc các việc liên quan kinh doanh cho các phòng/ban.

Và một số công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 25-34, ngoại hình dễ nhìn, khả năng giao tiếp/thuyết trình tốt. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành như: Quản trị kinh doanh, Kinh tế,... Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm Trợ lý kinh doanh cho Giám đốc, Tổng Giám đốc các DN có quy mô từ 50 nhân sự trở lên. Khả năng học hỏi, nhanh nhẹn, lanh lợi, nhạy bén, tư duy tốt, cẩn thận. Tin học văn phòng thành thạo, đặc biệt là excel và biết về Google Drive, khả năng soạn văn bản tốt. Chịu được áp lực công việc, thỉnh thoảng làm ngoài giờ để đáp ứng nhu cầu công việc khi làm việc với Tổng Giám đốc.

Nam/Nữ, tuổi từ 25-34, ngoại hình dễ nhìn, khả năng giao tiếp/thuyết trình tốt.

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành như: Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm Trợ lý kinh doanh cho Giám đốc, Tổng Giám đốc các DN có quy mô từ 50 nhân sự trở lên.

Khả năng học hỏi, nhanh nhẹn, lanh lợi, nhạy bén, tư duy tốt, cẩn thận.

lanh lợi, nhạy bén, tư duy

Tin học văn phòng thành thạo, đặc biệt là excel và biết về Google Drive, khả năng soạn văn bản tốt.

Chịu được áp lực công việc, thỉnh thoảng làm ngoài giờ để đáp ứng nhu cầu công việc khi làm việc với Tổng Giám đốc.

Tại CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng (tùy năng lực) + thưởng kết quả của team Kinh doanh Thời gian thử việc: 2 tháng (85% lương cơ bản). Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước. Phúc lợi đầy đủ: đồng phục, thưởng Tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, quà Tết, quà Trung thu, được thưởng khi khối kinh doanh đạt kết quả tốt,... Môi trường làm việc năng động và phát huy được năng lực của bản thân. Văn phòng làm việc sang trọng, Công ty cung cấp máy móc, thiết bị.

Thu nhập: 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng (tùy năng lực) + thưởng kết quả của team Kinh doanh

Thời gian thử việc: 2 tháng (85% lương cơ bản).

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

Phúc lợi đầy đủ: đồng phục, thưởng Tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, quà Tết, quà Trung thu, được thưởng khi khối kinh doanh đạt kết quả tốt,...

Môi trường làm việc năng động và phát huy được năng lực của bản thân.

Văn phòng làm việc sang trọng, Công ty cung cấp máy móc, thiết bị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin