Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng

- Thực hiện công việc bán hàng tại cửa hàng

-Trực page online tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng

-Lên đơn theo dõi đơn hàng

-Chăm sóc khách hàng

-Tổng hợp báo cáo bán hàng

-Quản lý các dữ liệu khách hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: 01 năm

Kiến thức: kinh doanh, bán hàng, hành chính

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kênh mạng xã hội

Khác: Có nền tảng văn hóa, hiểu biết xã hội phong phú

Tiếng Anh, biết chụp ảnh (điểm cộng)

Thái độ: Linh hoạt; Trung thực

Sức khoẻ tốt, có thể đi công tác ngắn ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh

Đảm bảo giờ làm việc, nghỉ ngơi, BHXH, nghỉ phép, chế độ phúc lợi theo luật lao động

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.

Cơ hội đi công tác trong và nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

