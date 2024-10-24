Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

Mức lương
5 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

- Thực hiện công việc bán hàng tại cửa hàng
-Trực page online tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng
-Lên đơn theo dõi đơn hàng
-Chăm sóc khách hàng
-Tổng hợp báo cáo bán hàng
-Quản lý các dữ liệu khách hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 01 năm
Kiến thức: kinh doanh, bán hàng, hành chính
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kênh mạng xã hội
Khác: Có nền tảng văn hóa, hiểu biết xã hội phong phú
Tiếng Anh, biết chụp ảnh (điểm cộng)
Thái độ: Linh hoạt; Trung thực
Sức khoẻ tốt, có thể đi công tác ngắn ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh
Đảm bảo giờ làm việc, nghỉ ngơi, BHXH, nghỉ phép, chế độ phúc lợi theo luật lao động
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.
Cơ hội đi công tác trong và nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1A ngõ 4 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

