Tuyển Sale B2B thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Phụ trách kinh doanh các kênh B2B/MT hoặc Horeca. Sản phẩm thịt heo ăn chay BAF và các sản phẩm chế biến (chả giò, chả lụa, pate,....)

• Chào hàng, mở mới (theo kênh phụ trách)

• Bán hàng theo doanh số được giao.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo và phân công của QL.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm sale ngành thực phẩm ít nhất 1 năm

• Có thể đi thị trường khu vực rộng

• Có kinh nghiệm bán hàng, mở mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 14tr trở lên

- Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động.

• Làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 17h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin