Tuyển Sale B2B thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Phụ trách kinh doanh các kênh B2B/MT hoặc Horeca. Sản phẩm thịt heo ăn chay BAF và các sản phẩm chế biến (chả giò, chả lụa, pate,....)
• Chào hàng, mở mới (theo kênh phụ trách)
• Bán hàng theo doanh số được giao.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo và phân công của QL.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm sale ngành thực phẩm ít nhất 1 năm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 14tr trở lên
- Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động.
• Làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 17h30.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
