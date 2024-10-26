Tuyển Sale B2B thu nhập 15 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Tìm kiếm & phát triển kênh khách hàng

Lập kế hoạch kinh doanh cho chính cá nhân theo tuần/tháng/quý Chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thiết kế website và xây dựng các hệ thống phần mềm, mobile app cho doanh nghiệp. Khai thác và mở rộng các kênh tìm kiếm khách hàng. Tiếp nhận data từ Marketing, tham gia phát triển các kênh marketing của doanh nghiệp. Duy trì mối liên hệ với khách hàng cũ và các đối tác Agency.

2. Tư vấn cho khách hàng

Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng, tìm hiểu các đặc trưng về ngành nghề của khách hàng và đưa ra phương án tối ưu về chức năng, giao diện website phù hợp với yêu cầu và chi phí tương ứng trong hợp đồng. Pitching, trình bày ý tưởng cho khách hàng Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng Hỗ trợ Account trong quá trình quản lý dự án và trong các giai đoạn thanh toán.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tư duy

Tư duy hệ thống: Luôn nhìn nhận bất kể sự việc xảy ra dưới góc nhìn tổng thể của hệ thống doanh nghiệp. Tư duy giải quyết vấn đề: Luôn ý thức giải quyết đề khi xuất hiện. Muốn tìm căn nguyên và giải quyết tận gốc vấn đề và đó là cơ hội để học hỏi phát triển. Tư duy phân tích: Luôn rõ ràng các dữ kiện, tình huống, nắm rõ số liệu và phân tích nhìn nhận sự việc rõ ràng, không cảm xúc. Tư duy sáng tạo: Luôn sáng tạo cách làm mới trong mọi việc. Sẵn sàng thử cách làm mới để có kết quả tốt hơn.

2. Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán. Kỹ năng nghiên cứu, tự học và tìm kiếm thông tin. Kỹ năng viết và xây dựng thương hiệu cá nhân. Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt.

3. Kiến thức

Có sự hiểu biết tổng quan về hệ thống Digital Marketing và truyền thông. Có sự hiểu biết về mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp và tính ứng dụng sản phẩm website, phần mềm quản lý cho doanh nghiệp là lợi thế rất lớn. Có sự hiểu biết về công nghệ là lợi thế.

4. Kinh nghiệm

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc các vị trí: Sale/Marketing/Account Có kinh nghiệm sale B2B hoặc làm việc trong môi trường Agency là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quyền lợi chung

Đóng bảo hiểm (BHYT, BHXH...) theo quy định nhà nước. Thưởng một số dịp lễ và tết trong năm. Nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

2. Thu nhập

Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ (Thử việc 85% lương, tối đa 2 tháng) Thu nhập tiêu chuẩn từ 15.000.000 - 40.000.000 VNĐ (có thể cao hơn) Hoa hồng rất hấp dẫn so với mặt bằng chung. Thưởng quý, năm theo kết quả đánh của cấp trên. Review lương 6 tháng 1 lần.

3. Phát triển

Có cơ hội thăng tiến lên trưởng phòng kinh doanh và các vị trí cao hơn. Được làm việc với đội ngũ trẻ trung, năng động. Có cơ hội được tiếp xúc với nhiều đối tác là các chủ doanh nghiệp và cấp quản lý của những doanh nghiệp có quy mô lớn.

