Tuyển Sale B2B thu nhập 15 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: đường dọc bún 2, phường Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

1. Tìm kiếm & phát triển kênh khách hàng
Lập kế hoạch kinh doanh cho chính cá nhân theo tuần/tháng/quý
Chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thiết kế website và xây dựng các hệ thống phần mềm, mobile app cho doanh nghiệp.
Khai thác và mở rộng các kênh tìm kiếm khách hàng.
Tiếp nhận data từ Marketing, tham gia phát triển các kênh marketing của doanh nghiệp.
Duy trì mối liên hệ với khách hàng cũ và các đối tác Agency.
Lập kế hoạch kinh doanh cho chính cá nhân theo tuần/tháng/quý
Chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thiết kế website và xây dựng các hệ thống phần mềm, mobile app cho doanh nghiệp.
Khai thác và mở rộng các kênh tìm kiếm khách hàng.
Tiếp nhận data từ Marketing, tham gia phát triển các kênh marketing của doanh nghiệp.
Duy trì mối liên hệ với khách hàng cũ và các đối tác Agency.
2. Tư vấn cho khách hàng
Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng, tìm hiểu các đặc trưng về ngành nghề của khách hàng và đưa ra phương án tối ưu về chức năng, giao diện website phù hợp với yêu cầu và chi phí tương ứng trong hợp đồng.
Pitching, trình bày ý tưởng cho khách hàng
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
Hỗ trợ Account trong quá trình quản lý dự án và trong các giai đoạn thanh toán.
Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng, tìm hiểu các đặc trưng về ngành nghề của khách hàng và đưa ra phương án tối ưu về chức năng, giao diện website phù hợp với yêu cầu và chi phí tương ứng trong hợp đồng.
Pitching, trình bày ý tưởng cho khách hàng
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
Hỗ trợ Account trong quá trình quản lý dự án và trong các giai đoạn thanh toán.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tư duy
Tư duy hệ thống: Luôn nhìn nhận bất kể sự việc xảy ra dưới góc nhìn tổng thể của hệ thống doanh nghiệp.
Tư duy giải quyết vấn đề: Luôn ý thức giải quyết đề khi xuất hiện. Muốn tìm căn nguyên và giải quyết tận gốc vấn đề và đó là cơ hội để học hỏi phát triển.
Tư duy phân tích: Luôn rõ ràng các dữ kiện, tình huống, nắm rõ số liệu và phân tích nhìn nhận sự việc rõ ràng, không cảm xúc.
Tư duy sáng tạo: Luôn sáng tạo cách làm mới trong mọi việc. Sẵn sàng thử cách làm mới để có kết quả tốt hơn.
Tư duy hệ thống: Luôn nhìn nhận bất kể sự việc xảy ra dưới góc nhìn tổng thể của hệ thống doanh nghiệp.
Tư duy giải quyết vấn đề: Luôn ý thức giải quyết đề khi xuất hiện. Muốn tìm căn nguyên và giải quyết tận gốc vấn đề và đó là cơ hội để học hỏi phát triển.
Tư duy phân tích: Luôn rõ ràng các dữ kiện, tình huống, nắm rõ số liệu và phân tích nhìn nhận sự việc rõ ràng, không cảm xúc.
Tư duy sáng tạo: Luôn sáng tạo cách làm mới trong mọi việc. Sẵn sàng thử cách làm mới để có kết quả tốt hơn.
2. Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán.
Kỹ năng nghiên cứu, tự học và tìm kiếm thông tin.
Kỹ năng viết và xây dựng thương hiệu cá nhân.
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán.
Kỹ năng nghiên cứu, tự học và tìm kiếm thông tin.
Kỹ năng viết và xây dựng thương hiệu cá nhân.
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt.
3. Kiến thức
Có sự hiểu biết tổng quan về hệ thống Digital Marketing và truyền thông.
Có sự hiểu biết về mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp và tính ứng dụng sản phẩm website, phần mềm quản lý cho doanh nghiệp là lợi thế rất lớn.
Có sự hiểu biết về công nghệ là lợi thế.
Có sự hiểu biết tổng quan về hệ thống Digital Marketing và truyền thông.
Có sự hiểu biết về mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp và tính ứng dụng sản phẩm website, phần mềm quản lý cho doanh nghiệp là lợi thế rất lớn.
Có sự hiểu biết về công nghệ là lợi thế.
4. Kinh nghiệm
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc các vị trí: Sale/Marketing/Account
Có kinh nghiệm sale B2B hoặc làm việc trong môi trường Agency là lợi thế.
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc các vị trí: Sale/Marketing/Account
Có kinh nghiệm sale B2B hoặc làm việc trong môi trường Agency là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quyền lợi chung
Đóng bảo hiểm (BHYT, BHXH...) theo quy định nhà nước.
Thưởng một số dịp lễ và tết trong năm.
Nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.
Đóng bảo hiểm (BHYT, BHXH...) theo quy định nhà nước.
Thưởng một số dịp lễ và tết trong năm.
Nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.
2. Thu nhập
Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ (Thử việc 85% lương, tối đa 2 tháng)
Thu nhập tiêu chuẩn từ 15.000.000 - 40.000.000 VNĐ (có thể cao hơn)
Hoa hồng rất hấp dẫn so với mặt bằng chung.
Thưởng quý, năm theo kết quả đánh của cấp trên.
Review lương 6 tháng 1 lần.
Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ (Thử việc 85% lương, tối đa 2 tháng)
Thu nhập tiêu chuẩn từ 15.000.000 - 40.000.000 VNĐ (có thể cao hơn)
Hoa hồng rất hấp dẫn so với mặt bằng chung.
Thưởng quý, năm theo kết quả đánh của cấp trên.
Review lương 6 tháng 1 lần.
3. Phát triển
Có cơ hội thăng tiến lên trưởng phòng kinh doanh và các vị trí cao hơn.
Được làm việc với đội ngũ trẻ trung, năng động.
Có cơ hội được tiếp xúc với nhiều đối tác là các chủ doanh nghiệp và cấp quản lý của những doanh nghiệp có quy mô lớn.
Có cơ hội thăng tiến lên trưởng phòng kinh doanh và các vị trí cao hơn.
Được làm việc với đội ngũ trẻ trung, năng động.
Có cơ hội được tiếp xúc với nhiều đối tác là các chủ doanh nghiệp và cấp quản lý của những doanh nghiệp có quy mô lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN OKHUB VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HPC Landmark 105, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

