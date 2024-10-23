Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Mức lương
9 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số nhà 42 đường số 10, Khu Đô Thị Mới Him Lam, Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 9 - 50 Triệu

- Phát triển các đại lý, nhà phân phối sản phẩm của công ty trên toàn quốc.
- Chăm sóc, duy trì và phát triển những mối quan hệ kinh doanh hiện có và phát triển mới.
- Tìm kiếm, giới thiệu, thương thảo và thuyết phục khách hàng phân phối các sản phẩm hiện có của công ty.
- Kiểm tra tình trạng trưng bày sản phẩm ở các cửa hàng.
- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quý và năm.
- Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/Kinh tế.
- Có kiến thức, hiểu biết về các sản phẩm mẹ và bé (được ưu tiên)
- Kỹ năng điều phối công việc.
- Kỹ năng đàm phán trong môi trường kinh doanh.
- Giải quyết công việc hiệu quả trong môi trường làm việc năng động.
- Giao tiếp tốt và thông minh trong các hành vi ứng xử.

Tại CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8.000.000 + Phụ cấp xăng xe và điện thoại 1.500.000 + hoa hồng không giới hạn => Thu nhập hấp dẫn đến 50.000.000/ tháng
- Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Lương thoả thuận theo năng lực làm việc.
- Thưởng lễ, tết, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 42 đường số 10, khu Đô Thị Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

