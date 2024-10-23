Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 50 Triệu

Mức lương 9 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số nhà 42 đường số 10, Khu Đô Thị Mới Him Lam, Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 9 - 50 Triệu

- Phát triển các đại lý, nhà phân phối sản phẩm của công ty trên toàn quốc.

- Chăm sóc, duy trì và phát triển những mối quan hệ kinh doanh hiện có và phát triển mới.

- Tìm kiếm, giới thiệu, thương thảo và thuyết phục khách hàng phân phối các sản phẩm hiện có của công ty.

- Kiểm tra tình trạng trưng bày sản phẩm ở các cửa hàng.

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quý và năm.

- Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/Kinh tế.

- Có kiến thức, hiểu biết về các sản phẩm mẹ và bé (được ưu tiên)

- Kỹ năng điều phối công việc.

- Kỹ năng đàm phán trong môi trường kinh doanh.

- Giải quyết công việc hiệu quả trong môi trường làm việc năng động.

- Giao tiếp tốt và thông minh trong các hành vi ứng xử.

Tại CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8.000.000 + Phụ cấp xăng xe và điện thoại 1.500.000 + hoa hồng không giới hạn => Thu nhập hấp dẫn đến 50.000.000/ tháng

- Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Lương thoả thuận theo năng lực làm việc.

- Thưởng lễ, tết, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM

