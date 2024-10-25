Tuyển Sale Bất Động Sản thu nhập Tới 100 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Đến 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 192 Trần Não, P.An Khánh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 100 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng

+ Khai thác nhu cầu và tư vấn khách hàng mua – bán nhà

+ Chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng tiềm năng

+ Là người đại diện chuyên nghiệp của công ty hỗ trợ khách hàng tốt nhất

+ Kết hợp với đội nhóm để thực hiện chỉ tiêu chung

Với Mức Lương Đến 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

- Chăm chỉ, kiên trì, có định hướng phát triển trong lĩnh vực BĐS.

- Đam mê kinh doanh, muốn thay đổi và bứt phá về thu nhập.

- Khả năng chịu áp lực cao, thích nghi và làm việc nhóm tốt

- Ưu tiên Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale, telesale, chăm sóc khách hàng, bất động sản, chứng khoán, cổ phiếu, ngân hàng.

Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 5tr + Hoa hồng + Thưởng nóng

- Hoa hồng được tạm ứng ngay khi có giao dịch

- Thưởng tích luỹ cuối năm hấp dẫn, lên tới hàng trăm triệu

- Được nhận DATA khách hàng chất lượng từ Công ty

- Nguồn sản phẩm ĐA DẠNG, giỏ hàng ĐỘC QUYỀN dễ bán từ các Chủ đầu tư uy tín

- Được tham gia trực tiếp các buổi tìm hiểu thị trường bất động sản.

- Được ĐÀO TẠO bài bản các kỹ năng chuyên môn như: Tư vấn bán hàng, chốt deal, khai thác data khách hàng,...

- Môi trường trẻ, năng động, công ty sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tối ưu để bạn khẳng định được tài năng và thăng hoa trong sự nghiệp

- Hỗ trợ thêm các chi phí, xe đưa rước Sitetour cho những dự án của công ty

- Bên cạnh đó, bạn còn được “bồi dưỡng” thêm những khoản THƯỞNG NÓNG hấp dẫn khác từ phía Công ty và Chủ đầu tư

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land

