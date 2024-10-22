Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc - Số 42 Đường số 15, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua kênh Tele sales và Trực tiếp

- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng mới

- Tư vấn, giới thiệu các dự án đến Khách hàng

- Báo cáo kết quả cho cấp quản lý

- Nam/ nữ từ 18-45

- Kinh nghiệm trong ngành Bất Động sản được Ưu tiên

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm hoặc sinh viên mới ra trường nhưng có kỹ năng tư vấn, giao tiếp và nhiệt huyết sẽ được đào tạo để các bạn tự tin và trở thành Chuyên viên Bất động sản chuyên nghiệp

- Lương thử việc, nhận 100%: Lương căn bản 5.000.000đ + 500.000 Phụ cấp chuyên cần. (Thu nhập từ 35 - 150 triệu trở lên tùy dự án)

- Mức lương sau khi ký HĐLĐ cực kỳ hấp dẫn, lũy tiến từ 8.000.000đ đến 15.000.000đ tuỳ vào Doanh thu

-Trợ cấp 3.000.000đ - 5.000.000đ chi phí MKT mỗi tháng.

- Thưởng nóng; Thưởng quý; Thưởng cuối năm căn cứ vào Doanh thu mang về, với mức thưởng vô cùng hấp dẫn:

+ Thưởng 2 tháng lương đến 7 tháng lương

+ Thưởng Iphone; Thưởng Macbook

+ Xe máy

- Chính sách hoa hồng hấp dẫn từ 2%-6% trên tổng giá trị từng sản phẩm

- Công ty hỗ trợ Data khách hàng 100%, danh sách khách hàng được cấp mới thường xuyên

- Công ty hỗ trợ xe đưa đón Khách hàng đi xem dự án

- Nhân viên được ký HĐLĐ, Tham gia BHXH đầy đủ theo Luật lao động

- Nghỉ Lễ, Tết theo luật lao động

- Thưởng Lễ, Tết theo chính sách công ty

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm, Giám đốc sàn

