Tuyển Sale Online thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ HỒNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ HỒNG PHÁT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ HỒNG PHÁT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến khách hàng tiềm năng (Data nóng từ nguồn QC cực lớn hàng ngày) Telesale các Dịch vụ/ Gói Phẫu Thuật Thẩm Mỹ giá trị cao (Nâng Mũi, Cắt mí, Nâng Ngực, Hút Mỡ,...) Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ. Ghi nhận thông tin khách hàng, xử lý đơn hàng và chuyển thông tin cho bộ phận liên quan. Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng, tình trạng đơn hàng. Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng telesales. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ HỒNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập trung bình 10-20 triệu/ tháng Thử việc 1 tháng 85% lương cơ bản Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ HỒNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ HỒNG PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Số 37 Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu, Quận Đống đa, Hà Nội

