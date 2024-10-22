Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Trãi, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

- Xây dựng mục tiêu kinh doanh; Quản lý điều hành công việc và chịu trách nhiệm về doanh số của Bộ phận Sale Online dựa trên kế hoạch từ phòng Marketing.

- Xây dựng và liên tục tối ưu quy trình, kịch bản bán hàng/chăm sóc khách hàng của bộ phận Sale Online.

- Đánh giá, giám sát liên tục bộ phận Sale Online để luôn tối ưu hiệu suất nhân sự.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức sản phẩm cho nhân viên Sale Online theo định kỳ.

- Xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến quy trình tư vấn, chăm sóc khách hàng, chất lượng tư vấn thuộc phạm vi nhiệm vụ của bộ phận.

- Đảm bảo tỉ lệ chuyển đổi data từ phòng MKT ( Khách hàng đã quan tâm sẵn về dịch vụ)

- Báo cáo kết quả hoạt động phòng Telesale cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hơn 2 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ Sale Online, ưu tiên các ngành hàng sản phẩm thời trang, mỹ phẩm...

- Kinh nghiệm quản lý đội nhóm ít nhất từ 10 nhân sự trở lên.

- Doanh thu phòng quản lý từng đạt ít nhất 3 tỷ/tháng.

- Có tư duy và năng lực đánh giá, nghiên cứu thị trường về sản phẩm, ngành hàng, khách hàng, đối thủ...

Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 15-23 Triệu + thưởng hiệu suất cá nhân ( tới 3%) + thưởng hiệu suất đội nhóm

- Thu nhập từ 35 triệu trở lên

- Được đào tạo và tạo điều kiện học hỏi, và được tạo điều kiện để phát triển trở thành CCO hoặc Giám đốc chi nhánh ( Quản lý toàn bộ đội ngũ sale/marketing)

- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Chương trình đào tạo nội bộ thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý cho nhân sự

- Du lịch, teambuilding 1 lần/năm.

- BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET

