Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET
- Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Trãi, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 23 Triệu
- Xây dựng mục tiêu kinh doanh; Quản lý điều hành công việc và chịu trách nhiệm về doanh số của Bộ phận Sale Online dựa trên kế hoạch từ phòng Marketing.
- Xây dựng và liên tục tối ưu quy trình, kịch bản bán hàng/chăm sóc khách hàng của bộ phận Sale Online.
- Đánh giá, giám sát liên tục bộ phận Sale Online để luôn tối ưu hiệu suất nhân sự.
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức sản phẩm cho nhân viên Sale Online theo định kỳ.
- Xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến quy trình tư vấn, chăm sóc khách hàng, chất lượng tư vấn thuộc phạm vi nhiệm vụ của bộ phận.
- Đảm bảo tỉ lệ chuyển đổi data từ phòng MKT ( Khách hàng đã quan tâm sẵn về dịch vụ)
- Báo cáo kết quả hoạt động phòng Telesale cho quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm quản lý đội nhóm ít nhất từ 10 nhân sự trở lên.
- Doanh thu phòng quản lý từng đạt ít nhất 3 tỷ/tháng.
- Có tư duy và năng lực đánh giá, nghiên cứu thị trường về sản phẩm, ngành hàng, khách hàng, đối thủ...
Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 35 triệu trở lên
- Được đào tạo và tạo điều kiện học hỏi, và được tạo điều kiện để phát triển trở thành CCO hoặc Giám đốc chi nhánh ( Quản lý toàn bộ đội ngũ sale/marketing)
- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Chương trình đào tạo nội bộ thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý cho nhân sự
- Du lịch, teambuilding 1 lần/năm.
- BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI