Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
- Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Xây dựng đội ngũ, xây dựng tài liệu đào tạo kỹ năng bán hàng online.
- Nhận chỉ tiêu kinh doanh và lên kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu được giao.
- Cùng nhân viên xây dựng kịch bản bán hàng cho từng đối tượng khách hàng trên từng kênh.
- Theo dõi, đánh giá và phân nhiệm cho từng nhân viên trong team.
- Chịu trách nhiệm quản lý, trả lời và phân lịch trực cho team trên các kênh: Facebook, Zalo, Tiktok, Instagram, Message, Hotline.
- Đề xuất CTKM phù hợp, kịp thời để đảm bảo doanh thu team.
- Nhận và xử lý các phản hồi của khách hàng qua các kênh.
- Báo cáo tình hình doanh thu của nhóm và công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 4 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Có kiến thức về lĩnh vực sales Mỹ Phẩm, Spa.
- Kỹ năng tư vấn, đám phán, thuyết phục và tạo mối quan hệ tốt;
- Kỹ năng lãnh đạo và quản trị đội nhóm;
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Chịu được áp lực công việc và doanh số
Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...
- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
