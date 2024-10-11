Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Xây dựng đội ngũ, xây dựng tài liệu đào tạo kỹ năng bán hàng online.

- Nhận chỉ tiêu kinh doanh và lên kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Cùng nhân viên xây dựng kịch bản bán hàng cho từng đối tượng khách hàng trên từng kênh.

- Theo dõi, đánh giá và phân nhiệm cho từng nhân viên trong team.

- Chịu trách nhiệm quản lý, trả lời và phân lịch trực cho team trên các kênh: Facebook, Zalo, Tiktok, Instagram, Message, Hotline.

- Đề xuất CTKM phù hợp, kịp thời để đảm bảo doanh thu team.

- Nhận và xử lý các phản hồi của khách hàng qua các kênh.

- Báo cáo tình hình doanh thu của nhóm và công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, thương mại, kinh tế, kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 4 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Có kiến thức về lĩnh vực sales Mỹ Phẩm, Spa.

- Kỹ năng tư vấn, đám phán, thuyết phục và tạo mối quan hệ tốt;

- Kỹ năng lãnh đạo và quản trị đội nhóm;

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Chịu được áp lực công việc và doanh số

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13

- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

